"Зеленая" орбита столицы Статьи 905 Досжан НУРГАЛИЕВ

Современную Астану, как столицу независимого Казахстана, отличает высокая динамика поступательного развития. В противовес прежнему промышленному гигантизму нынешняя столица делает акцент на развитии малого и среднего бизнеса, туризма и современных компактных форм производства, основанных на экологически чистых и новейших инновационных технологиях. Астана в ХХI веке, будучи мощным эпицентром притяжения внешних инвестиций, сделала колоссальный рывок в будущее, став мегацентром, где даже самые смелые идеи воплощаются в реальные проекты.



На гребне современной истории



В своей книге об Астане "Зажечь звезду – столицу", изданной 15 лет тому назад, нынешний аким города Адильбек Джаксыбеков запечатлел интересный диалог с Главой государства о будущей экономике Астаны. Судя по этим данным, Президент Казахстана уже на первых порах застройки столицы отмечал необходимость разработки целостной стратегии развития Астаны. При этом он настоятельно подчеркивал: "Уберите все барьеры на пути предпринимательства. Организуйте системную работу с инвесторами, активнее ищите дополнительные источники финансирования городских программ развития…"



В конце ХХ века успешный перевод основных локомотивов казахстанской экономики на рыночные рельсы, достижение общей стабильности развития государства при увеличении налоговых и других поступлений в бюджет, дали возможность Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сосредоточить усилия на реализации поистине грандиозной задачи – строительстве Астаны.



В истории кочевой бытности, утомительно долгой, подобно безлунной зимней ночи, города на просторах Казахстана возникали не раз и меркли, словно метеориты на фоне звездного неба. Выдающийся предшественник Президента Назарбаева хан Абылай ушел из жизни, потратив всю свою энергию на попытку удержать в рамках одного политического альянса противоречивые племенные союзы. Городов он после себя, в отличие от правителей Мавераннахра и Согдианы, так и не оставил. А то, что было построено в эпоху пролетарской гегемонии, в большей мере относится к совершенно другой культурной и исторической плоскости. Древние города юга республики – Тараз, Туркестан, Сауран и многие другие, также имеют отношение к более ранней летописи государства. Поэтому Астана – это не просто главный административный центр государства, но и символ нового отчета времени и новой истории народа, связанного с выходом Казахстана на высокую экономическую и политическую орбиту.



Между тем аналогов воплощения подобных грандиозных проектов в столь короткие сроки, по меньшей мере, в пределах СНГ, а то и в мире, еще не бывало, что само по себе представляло еще одну сторону сложности и невероятности воплощения замысла, поскольку опыт, как известно – сын ошибок трудных. Однако уникальное организующее качество Лидера нации – Президента Нурсултана Назарбаева явилось залогом того, что колесо созидательного процесса страны и ее столицы не только закрутилось, но и завертелось с невероятной динамикой ускорения. В свою очередь набранные темпы строительства Астаны предопределили бурное развитие строительной отрасли, стройиндустрии, архитектурно-строительного проектирования, малого и среднего бизнеса по всей стране. И, наверное, не будет предвзятым мнение, что залогом уникальности нынешней Астаны являлась все эти годы руководящая миссия Главы нашего государства, как направляющего и организующего фактора всего созидательного процесса, направленного, в конечном итоге, на консолидацию казахстанского общества и усиление интеграционных процессов как в Центральной Азии, так и на постсоветском пространстве в целом.

"Астана – это сердце Евразии, поскольку именно здесь пересекаются важнейшие региональные коммуникации, автомобильные, железнодорожные и воздушные пути. Город стал символическим мостом между Азией и Европой, квинтэссенцией нацио­нальной идеи, точкой опоры в процессе духовного подъема нации…", – говорил в своих выступлениях Глава государства.



Сегодня Астана прочно утвердилась в глазах мирового сообщества в качестве важнейшего мирового центра политического, экономического, культурного и межконфессионального диалогов. Ее весомый вклад в развитие общемировой экономики на основе поиска новых интеграционных и прорывных подходов – это еще один пример того, что Казахстан не только всецело осознает свою сопричастность к глобальному историческому процессу, но и стремится занять в нем лидирующие позиции. В этой связи символично, что стратегический курс перехода экономики Казахстана на рельсы «зеленой экономики», наряду с индустриализацией, является важным трендом Казахстана, определяющим характер и динамику развития не только до, но и после проведения в Астане ЕХРО-2017.



Глобальная прерогатива времени



Выступая в Астане, генеральный сек­ретарь Международного бюро выставок Висенте Лоссерталес отметил: "Сегодня усугубление экологических проблем во многих точках мира, нарастание угроз, связанных с глобальными климатическими изменениями, ставит человечество перед необходимостью поиска ответов на эти вызовы современности, причины которых кроются в техногенных факторах цивилизации. Но вопросы "энергии будущего" – это глобальная прерогатива, поскольку в отдельно взятой стране невозможно создать зеленый мир, свободный от энергоэкологических проблем современности. В этой связи предстоящая выставка ЕХРО-2017 в Астане станет поистине знаковым событием для будущего всего человечества…"



Таким образом, "зеленая экономика" – это глобальный тренд, который в силу разных объективных условий проявляется не везде одинаково. То есть до сих пор ни одна страна в мире не возвела этот концепт на уровень стратегических приоритетов государственной экономической и социально-культурной политики. Казахстан первым среди стран СНГ встал на рельсы "зеленой экономики", приняв концепцию и конкретный план мероприятий по ее реализации. Это коснулось всех сфер экономики, начиная от энергетики и промышленности, до ЖКХ, положив начало формированию в обществе рационального отношения к энергоресурсам, или всеобщей культуры энергосбережения и «зеленого роста».



Согласно мнению экспертов, в новой экономической политике Главы государства "Нұрлы жол" четко обозначены сферы, куда может подключиться малый и средний бизнес, и где могли бы найти свое практическое применение отечественные инновационные разработки, в том числе "зеленые" технологии. Это является существенной мотивацией как для активизации сегмента рынка, так и наполнения казахстанского инновационного контента ЕХРО-2017 техническими разработками и решениями от гражданского сообщества страны.



В рамках реализации задач "зеленой экономики" к 2020 году в Казахстане предстоит снизить долю ветхих объектов кондоминиума с 14 до 9%, в малых городах и моногородах – с 8 до 5% и 4,8 – 3,1% соответственно. На эти цели из государственного бюджета предусмотрено порядка 300 млрд тенге.



Эксперты считают, что за этими цифрами кроется огромный задел возможностей для проявления гражданами Казахстана инновационных, деловых и других инициатив, связанных с созданием комфортной и экологически чистой среды обитания. Для северного региона Казахстана это особенно актуально, если учесть, что отопительный сезон в этой части страны длится более полугода, в течение которых в традиционных печах и котельных сгорает несметное количество дров и угля.



Между тем первый населенный пункт, который сегодня можно по праву назвать территорией "зеленых" инноваций – это поселок Арнасай Аршалынского района Акмолинской области, где располагается Демонстрационная площадка "зеленых" технологий для ЕХРО-2017 "Арнасай – Зеленая долина". Основная цель площадки, действующей в Арнасае, – это ознакомление и обучение казахстанцев наиболее эффективным отечественным и зарубежным технологиям в сфере энергоэффективности, энергосбережения и органического сельского хозяйства.



Для тиражирования данной практики в Казахстане имеется немалый опыт реализованных проектов по малой энергетике, энергоэффективному отоплению и освещению, водосбережению, туризму, "зеленому" строительству, утилизации отходов, органическому сельскому хозяйству и другим направлениям.



В поселке Арнасай на средства Программы малых грантов Глобального экологического фонда и компании "Кока-Кола" реализованы уникальные проекты, которые способствовали накоплению значительного инновационного потенциала социальной сферы села. Как показывает опыт, создание аналогичных демонстрационных площадок в других регио­нах страны – дело не только резонное, но и весьма перспективное в плане привлечения внутренних инвестиций в сферу "зеленого" роста. В перспективе демонстрационная площадка "Арнасай – Зеленая долина" может стать территорией "зеленого роста", которую посетят гости ЕХРО-2017.



Туристический потенциал



В 2012 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил предметно исследовать потенциальные точки роста отрасли как одного из приоритетных направлений современной экономики столицы. В результате в числе других региональных туристических оазисов был разработан системный план развития туризма Щучинско-Боровской курортной зоны, в котором все значимые места объединены в кластеры, способные предоставить населению и гос­тям страны комплексный туристический продукт. При этом кластер Астаны, куда входит сам город, а также национальные парки Бурабай, Каркаралинск и Баянаул, предлагают деловой, природно-экологический и культурно-познавательные виды туризма, демонстрирующие современный Казахстан и степную цивилизацию.



Напомним, что на предстоящей Меж­дународной специализированной выставке ЕХРО-2017 в Астане ожидается около 2 млн посетителей. При этом для значительной части зарубежных гостей знакомство с достопримечательностями, культурой и общим архитектурным колоритом казахстанской столицы состоится благодаря наличию разнообразных туристических маршрутов, способствующих в целом приятному впечатлению гостей от посещения Астаны.



В системе туристического кластера Астаны одной из самых динамичных и перспективных точек роста является ЩучинскоБоровская курортная зона. За последние годы в летний сезон ее посещают от 100 до 300 тыс. человек из числа казахстанских и зарубежных туристов. При этом основной поток посетителей приходится именно на Боровскую зону, что накладывает значительную нагрузку на инфраструктуру и природные ресурсы этой территории. Поэтому в этой зоне предстоит выстроить инфраструктуру таким образом, чтобы поток туристов и отдыхающих был распределен равномерно по всему периметру курорта. Для этого планом мероприятий предусмотрено развитие трех основных зон отдыха туристов, расположенных на побережье озер Щучье, Боровое, Малое и Большое Чебачье.



В предыдущие годы на территории Щучинской зоны реализованы проекты по строительству на побережье озера Щучье порядка 14,3 км сетей водоснабжения и водоотведения – 28 км, протянуто свыше 5 км линий электроснабжения, в том числе связи – 9,4 км, что в значительной мере увеличило пропускные возможности магистральных сетей и коммуникаций. В рамках этих мероприятий были применены новейшие технологии очистки воды. Построенный два года назад уникальный развлекательный комплекс "Лапландия", расположенный по соседству с пятизвездочным отелем "Риксос", в зимнее время становится излюбленным местом отдыха детворы.



На побережье озера сегодня функционируют три пункта проката спортивного инвентаря, где в любое время можно обзавестись коньками, лыжами, велосипедом и другими предметами спортивного досуга. Для любителей велосипедных прогулок сегодня построены специальные велодорожки, общей протяженностью около 10 км, в том числе пешеходных тропинок. В дальнейшем сеть велосипедных, пешеходных и лыжных трасс станет связующим звеном между тремя основными зонами национального парка, что в значительной мере расширит возможности активного отдыха посетителей.



Здесь также намечается строительство спортивно-развлекательного центра с крытым аквапарком. Примечательно, что его услуги будут рассчитаны на все возрастные группы посетителей, причем круглый год. Побережья двух других озер – Малого и Большого Чебачье также в скором времени преобразятся, обретя совершенно иной облик и условия для полноценного отдыха людей. Уже сегодня эти озера пользуются большой популярностью у любителей плавания и водных видов спорта. В дальнейшем в реализацию проектов данной территории предполагается привлечь инвестиции частного бизнеса, что будет гораздо проще после того, как необходимая инфраструктура здесь будет отлажена.



В целом, судя по темпам и масштабам работ, осуществляемых на территории парка, недалек тот день, когда туристический потенциал Щучинско-Боровской курортной зоны будет раскрыт в полной мере, что, несомненно, выведет ее в чис­ло популярных международных центров туризма и экотуризма.