«Зеленая» практика Арнасая Свежий выпуск 822 Досжан НУРГАЛИЕВ

Обуславливая необходимость глобального перехода к «зеленой» экономике, Президент РК Нурсултан ­Назарбаев не раз подчеркивал важность активного участия в этих процессах гражданского сообщества. При этом формирование соответствующего мировоззрения общества, основанного на принципах «зеленого роста», является необходимым условием в переходе стран в новый формат экономического развития, при котором образ жизни человечества не только не противоречит логике вещей, но и создает предпосылки для бескризисного существования в природе.

Между тем сегодня эскалация кризисных явлений по всему миру, падение цен на нефть, «валютные войны», обрушения фондовых рынков, повлекшие за собой значительное ухудшение жизни мирового населения, все больше заставляют людей прислушаться не столько к учащенному пульсу макро­экономики, сколько к положению вещей в глобальной системе ценностей. В связи с этим нельзя не вспомнить слова Президента Казахстана, сказанные представителям более 100 стран мира в 2010 году во время выступления на Астанинском экономическом форуме: «Сегодня мир нуждается в новых, экологически бе­зопасных технологиях, быстром обмене ими и более широком использовании возобновляемых источников энергии. На Саммите ЭСКАТО ООН Казахстан выступил с инициативой создания новой экологической декларации, так называемого «Зеленого моста» между Европой и Азией. Это позволит сблизить и ускорить процессы обеспечения экологической безопасности и формирования глобальной «зеленой» экономики.

Для прогрессивной части человечества понятно, что кризисы – это не что иное, как недуги, порождаемые «углеродно-монетарной» моделью экономического форсайта. При этом есть также понимание того, что одним из наиболее целебных «эликсиров» от кризисов является «зеленая» экономика, основанная на инновациях. Переход к такой экономике остается весомым брендом Казахстана, как и Программа партнерства «Зеленый мост», выставка ЕХРО 2017 и Глобальная энергоэкологическая стратегия.

По мнению председателя правления Коалиции «За «зеленую» экономику и развитие G-Global» Салтанат Рахимбековой, в мире уже изобретено достаточно высокорентабельных «зеленых» технологий, чтобы не только восстановить гармонию человека с природой, но и получить новые источники финансовых и других ресурсов за счет создания «зеленых» отраслей производства, способных устранить многие причины кризисов. Однако в настоящее время проб­лематичность создания таких секторов экономики состоит в том, что опыт проверки и освоения новых технологий малодоступен для большинства стран. Ведь по одним только рекламным проспектам, инструкциям или статьям в глобальной сети невозможно внед­рить инновации или правильно использовать «зеленые» товары и оборудование в своем деле. Отсюда вытекает необходимость создания демонстрационных платформ «зеленого роста» с определенной суммой освоенных инноваций и квалифицированными специалистами, в которых можно было бы не только получить консультации, но и пройти курсы практического обучения азам «зеленого» бизнеса. Примером здесь могут служить созданные во многих странах центры «чистого производства», энергоэффективности, аппроприативных (доступных) и альтернативных технологий, образовательные экогородки, экологические технопарки и другие объекты «зеленой» экономики. В этом смысле Арнасайский центр «зеленых» технологий не просто дополняет мировую систему подобных платформ, но и создает собственный задел технологических возможностей для их последующего тиражирования и транзита как в регионы республики, так и в другие части света.

...Село Арнасай Аршалынского района Акмолинской области расположено примерно в 40 км от Астаны. Около 40 минут езды по трассе в сторону Караганды – и вы прибудете в Арнасай, где расположен Центр «зеленых» технологий. Это совместный проект Коалиции «За «зеленую» экономику и развитие G-Global» и Общественного фонда «Акбота», реализуемый при поддержке ПРООН и Международного фонда «Кока-Кола».

Центр площадью более 1 тыс. кв. м имеет лекторий с новыми тепло- и звукоизоляционными отделочными материалами, гостиничные номера, столовую, большую круг­логодичную теплицу-биовегетарий, построенную по лицензии известной российской компании «ГринПикъ». На крыше центра установлены солнечные коллекторы KunTech – плоские коллекторы отечественной разработки с концентратором нагрева воды для отопления здания и полива растений.

– Их производство уже начинается в Казахстане. Они значительно дешевле западных аналогов и дают температуру воды и пара до 160 градусов объемом 500 литров в час в зависимости от солнечной освещенности, – говорит Салтанат Рахимбекова.

Здесь также установлены солнечные колодцы-световоды, солнечные фотопанели завода Astana Solar. Примечательно, что в Центре «зеленых» технологий и местной сельской школе установлены бездымные водогрейные пиролизные (газогенераторные) печи, производимые предприятием ИП «Петров» города Караганды. Уникальность этой печи состоит в высокой экономии ресурсов, примерно на 30–35% угля, и сокращении вредных выбросов буквально до 80%.

В подвале здания эффективно расположилась теплица с фитодиодными лампами синего и розового спектра для стимуляции роста растений, полностью заменяющими солнечный свет. Здесь уже выращивается специальная зелень для салатов, содержащая в 40 раз больше витаминов, чем те, что продаются на рынках.

– Эту технологию и семена передали недавно волонтеры из США, – поясняют представители центра.

Фитодиодная теплица – не только инновационно-производственный объект, но и весьма эффектное зрелище. Стены подвала здесь отделаны строительной фольгой, отражающей тепло и снижающей до минимума тепловые потери. Часть подвала отведена под бассейн с разведением рыб для экологически чистого питания. И, как было отмечено в ходе презентации, приоритет при отборе технологий отдается только лучшим инновациям, причем отечественным.

Для «зеленых» компаний это неплохая возможность заявить о своей продукции на рынке. Поэтому ряд оборудования был передан центру безвозмездно для эксплуатации и обучения.

– Безусловно, данный центр может в будущем послужить демонстрационной площадкой ЕХРО 2017 и объектом посещения зарубежных участников выставки, – считает глава коалиции и «локомотив» работы по продвижению гражданских «зеленых» инициатив Салтанат Рахимбекова.

Как сообщила она, в селе Арнасай планируется также создать несколько гостевых домов, разработать маршруты экологического туризма как часть более монолитного проекта «Арнасай – зеленая долина».

Участники презентации, в том числе зарубежные деятели, уверены, что подобные технологические платформы «зеленого роста» нужно создавать во всех регионах Казахстана, ориентируясь на местные потребности и особенности природных ресурсов. Например, для жителей прибрежных территорий озер и рек важно овладеть технологиями разведения рыбы в садках, марикультуры, утилизации донных отложений, водного туризма на плотах и других экологических видов бизнеса. В связи с этим важно, что ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global» всего за два с половиной года стала пионером изучения, продвижения и пропаганды «зеленых» технологий в казахстанском обществе. Сегодня она обладает огромным опытом по применению «зеленых» технологий в сельской глубинке, экономический подъем которой остается важным приоритетом как государственной политики, так и глобальной программы развития ООН.



