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​Зеленая река, камышовые берега

Евгения Ермакова, Костанайская область

Жаркое лето стало причиной обильного цветения водоемов в Костанайской области. Этой напасти подверглись нынче не только небольшие озера, но и река Тобол – одна из главных водных артерий региона. Именно на ней каскадом стоят крупнейшие водохранилища области, из которых берут воду города и поселки, включая областной центр.

Беда не обошла стороной и водохранилища: вода у их берегов окрасилась в откровенно зеленый цвет, а линию прибоя четко обрисовывает пена.

В нынешнем году ситуацию осложнил слабый приток воды – свое дело сделали малоснежная зима и ранняя весна. Еще один фактор – жара, которая стояла почти месяц. По данным синоптиков, 3 недели июля на территории области температура воздуха колебалась в районе 35–40 градусов по Цельсию. В итоге по всему региону, там, где водоемы не пересохли, вода зацвела.

Стоит признать, что в отдельных случаях жителей зеленая жидкость всерьез напугала. Некоторые находили на берегах излюбленных мест отдыха – на Каменном озере под Костанаем, Каратомарском водохранилище, откуда забор питьевой воды делает Рудный, – дохлую рыбу. Однако отборы проб и проведение лабораторных анализов специалистами департамента экологии по Костанайской облас­ти показали: вода не заражена химикатами или чем-то другим.

Все дело в водорослях, для развития которых погода создала отличные условия. Здоровью людей они не угрожают – потенциально возможна лишь аллергическая реакция.

Между тем коммунальщики отмечают, что траты на обеззараживание воды из открытых водоемов в нынешнем году оказались значительно выше запланированных. Например, только ГКП «Костанай су» за первые полгода использовало хлора на 74% больше.

Руководство предприятия акцентирует внимание на том, что все дело именно в качестве воды и немного в росте цен на реагенты. В апреле-мае хлора сыпали больше из-за паводка, а летом – из-за тех самых водорос­лей. Все в рамках нормативов, но итог печальный.

– Сегодня Костанай свою пот­ребность в питьевой воде на 50–55% закрывает за счет подземного месторождения, остальное берем из водохранилища, – отметил руководитель ГКП «Костанай су» Еркебулан Файзуллаев. – Если сравнивать с теми годами, когда мы пользовались только наземным источником воды, то среднее потребление хлора сократилось на 150 килограммов в сутки – с 350 до 200. Зимой вода чище, и мы после ввода в эксплуатацию скважин с подземного месторож­дения потребляем около 180 кило хлора в сутки. Этим же летом – до 270–280 килограммов из-за снижения качества воды.

Аналогичные истории – об увеличении расходов на обеззараживание – могут поведать руководители и других коммунальных предприятий области. Решать вопрос с качеством воды в открытых водоемах власти пытаются за счет очистки русел рек. Положительный опыт в этом плане есть.

К примеру, в районе поселка Торгай Джангельдинского райо­на несколько лет назад провели точечную очистку русла одно­именной реки параллельно с ремонтом местной плотины, которая также выполняет функ­цию водозабора.

Сегодня в области проводятся работы по очистке реки Торгай на территории Амангельдинского района, а также реки Тобол. В прошлые годы Тобол очищали в районе Лисаковска, сегодня – в Костанае. Финансируются работы через областное управление регулирования природопользования. В 2018 году на эти цели было выделено 41 млн тенге, в нынешнем – еще 24 млн.

Деньги идут на углубление реки, очистку ее от камыша и кустарников, растущих вдоль берегов. Такую очистку называют экологической. Специалисты ведомства ожидают, что Тобол оживится, станет меньше застоев воды.

Уже не первый год эксперты поднимают вопрос очистки не только русел рек, но и водохранилищ, а также переоценке их полезного объема. Некоторые старожилы уверены, что воды в водоемах на самом деле меньше не из-за маловодных паводков, а по причине высокого уровня их заиленности. Отсюда и цветение при наступлении первых жарких летних дней.

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