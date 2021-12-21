"Зеленая" зона по коронавирусу расширилась в Казахстане

Коронавирус
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 21 декабря. Так, Акмолинская область перешла из «желтой» зоны по коронавирусу в «зеленую», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.     

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.


