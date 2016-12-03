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​Зеленое изобилие

Аким города Ануар Кумпекеев подчеркнул, что это предприятие активно участвует в государственных программах по поддержке сельхозпроизводителей. Его вклад в развитие аграрного сектора региона был отмечен Почетной грамотой Минсельхоза РК, которую аким вручил директору Александру Грибалеву.

Благодаря высокому профессионализму работников предприятия, использующих передовой опыт по выращиванию овощей в закрытом грунте, продукцию этого тепличного комплекса отличает высокое качество, она пользуется спросом в Казахстане и экспортируется в Россию. Продегустировать ее лично смогли многочисленные гости торжественного мероприятия – депутаты городского маслихата, руководители предприятий торговли и представители СМИ.

В настоящее время ассортимент салатного отделения, которое, как отметил А. Грибалев, является единственным в Казахстане по используемой современной технологии, насчитывает восемь культур – это, в частности, руккола, петрушка, укроп, кинза, базилик, мята.

Площадь комплекса увеличилась вдвое. Салатное отделение, где предприятие будет выращивать широкий ассортимент зеленых и пряных культур, занимает почти один гектар из общей площади в 4,5 га. На предприятии создано порядка 100 новых рабочих мест, в том числе восемь – в салатном отделении.

Чингиз ТАШЕНОВ


Кукурузный кластер

В сельском округе Тимур Отрарского района Южно-Казахстанской области открыто предприятие по переработке кукурузы и производству кормов ТОО «Агро-Азия». Событие долгожданное для сельчан, еще несколько лет назад взявших курс на расширение посевов этой культуры.

Предполагается, что к 2020 году площадь кукурузы достигнет 15 тыс. га. Уже в этом году на нескольких тысячах га ее выращивали с использованием новых технологий, что позволило существенно увеличить урожайность.

В торжественной церемонии открытия завода принял участие аким области Жансеит Туймебаев, отметивший важность завершения строительства перерабатывающего комплекса, который станет основой для развития кукурузного кластера в районе. Общая стоимость проекта составляет 619 млн тенге.

Мощность комплекса рассчитана на переработку 10 тыс. тонн урожая в год, в будущем планируется ее расширить. Предприятие намерено наладить выпуск 17 видов изделий, которые можно экс­портировать в Иран и Китай. По мере расширения ассортимента производимой продукции увеличится и число работников. Пока же работу здесь получили около полусотни человек.

Любовь ДОБРОТА

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