Посещение завода по производству фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния Astana Solar, одного из крупнейших отечественных инновационных предприятий, стало завершающим агитационным мероприятием не случайно. В предвыборной программе партии одну из самых значимых ролей играет защита окружающей среды и экологизация казахстанской промышленности.

Трудовой коллектив предприятия ознакомил партийную делегацию с работой и перспективами завода. Было отмечено, что, несмотря на довольно суровый климат страны, природные условия все же позволяют использовать солнечный свет практически круглый год.

Члены партии подчеркнули, что за подобными «зелеными» организациями – будущее Казахстана, где есть все возможности вырабатывать энергию из всех возможных экологически чис­тых источников.

Партийцы также обсудили с работниками завода свою предвыборную программу. Было отмечено, что работа по защите окружающей среды выгодно отличает «Бірлік» от других политических организаций, и «зеленое» направление партии станет ядром будущего экологического движения за чистоту среды.

Серик Султангали в своем выступлении подчеркнул: духовность, социальная политика и охрана окружающей среды – вот три составляющих, на которых строится политика партии.

– Сегодня мы подводим итоги нашей агитационной работы. За этот месяц мы встретились с избирателями во всех областях, рассказали им об инициативах партии. Мы полностью готовы к выборам 20 марта, – сказал в заключение С. Султангали.

В целом за агитационный период кандидаты в депутаты от партии «Бірлік», а также члены молодежного крыла провели свыше 200 встреч с населением, трудовыми коллективами и другие мероприятия во всех областях республики.