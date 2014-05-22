«Зеленой» стратегии – зеленый свет

Вопросы продвижения инициативы Президента Казахстана по внедрению «зеленой» экономики, программа партнерства «Зеленый мост», рыночные механизмы смягчения изменения климата, стимулирование инвестиций в «зеленый» бизнес, развитие предпринимательства в лесном секторе и новые бизнес-решения, доступ к чистой воде... Эти ключевые вопросы указанной панельной сессии вновь озвучила на брифинге президент NESDCA/Проект «Зеленая Академия» профессор Бахыт Есекина. Открывая встречу с представителями СМИ, она напомнила, что в рамках обсуждения на панельной сессии Smart Green был принят целый пакет рекомендаций, касающихся обращений к правительствам и общественности стран – участниц VII Астанинского экономического форума по поддержке и продвижению «зеленой» стратегии не только на национальном, но и региональном и глобальном уровнях.

Речь также шла о проведении совместных научных исследований, направленных на изучение влияния изменения климата на социально-экономическую устойчивость, разработку и внедрение «зеленых» щитов в системе национальной статистики, а также механизмов финансирования и стимулирования «зеленых» инвестиций в развитие возобновляемой энергетики, создании условий для привлечения инвестиций в формирование национальной системы торговли квотами, а также формирование углеродного рынка и создание экологического фонда.

Проблему глобального климата рассмотрел в выступ­лении лауреат Нобелевской премии мира, директор НИЦ «Надежность и ресурс больших систем машин» УрО РАН, заслуженный деятель науки РФ профессор Святослав Тимашев.

– Нам нужно понимать, что тема глобального потеп­ления из научной превратилась в глобальную политическую проблему, – отметил эксперт и подчеркнул, что первым государством, выразившим готовность заниматься на национальном уровне этими вопросами, был Казахстан.

По мнению российского ученого, в решении вопроса смягчения воздействия этого явления на природу, производство и бизнес человечество может избрать два направления. Одно из них – это адаптация, другое – превентивные действия. И оба нуждаются в развитии.

– Мы не можем изменить природу, но мы должны строить нашу новую жизнь так, чтобы получать двойные дивиденды – и от бизнеса, и от уменьшения воздействия человека на глобальное изменение ­климата, – отметил спикер.

В ходе встречи с журналистами руководитель департамента федерального министерства окружающей среды, природных ресурсов и ядерной безопасности (BMU) из Германии Юрген Кайнхорст поделился немецким опытом продвижения и стимулирования «зеленых» технологий. По его словам, немецкое Правительство очень интенсивно работает с Правительством Казахстана в этом направлении и выражает большую признательность нашей стране за лидерство в области развития «зеленых» технологий.

– Есть много разных инициатив в этой сфере, и Казахстан берет на себя ответственность за регион и за работу на мировом уровне. Мы готовы оказывать поддержку вашей стране в продолжении этой очень важной работы. Отрадно отметить, что Стратегия Казахстана по развитию системы энергетики подразумевает использование альтернативных источников энергии, и такие инициативы не только экономически благоприятны – при их реализации меньше будет воздействия на окружающую среду.

Представитель Латвии Андрес Пумпурс, представляющий кластерный проект, коротко обозначил свое видение продвижения «зеленой» экономики.

– Вопросами «зеленых» технологий мы занимаемся несколько лет, и за это время рабочие и деловые отношения между нашими странами заметно укрепились. В 2013 году с коллегами из Астаны мы подписали в Риге хартию о «зеленом» партнерстве, действует также соглашение по чистым технологиям, – проинформировал он, выразив готовность оказать поддержку Казахстану как лидеру в Центрально-Азиатском регионе по продвижению «зеленых» технологий.

Обсуждение обширной темы Smart Green нашло продолжение в многочисленных вопросах журналистов, которые интересовались в том числе влиянием климата на продолжительность жизни человека. На вопрос о принятых и намеченных действиях по реализации концепции перехода к «зеленой» экономике и программы партнерства «Зеленый мост» Бахыт Есекина ответила, что план мероприятий, предусматривающий интеграцию «зеленых» принципов во все сферы экономики, уже вступил в стадию реализации. Что касается программы «Зеленый мост», то на сегодня к ней присоединились 10 стран, в том числе Россия, Монголия, Германия, Латвия и Финляндия.

Гуляим ТУЛЕШЕВА