Зеленский высказался о визите Байдена в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его американскому коллеге Джо Байдену было бы важно посетить Киев. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает Lenta.ru.

"Я думаю, это очень важно", – ответил он по-английски, коснувшись соответствующего вопроса.

По словам Зеленского, в украинском обществе Байдена воспринимают как "президента крупнейшей демократической цивилизации".

Говоря о возможности визита Байдена на Украину, Зеленский выразил мнение, что это стало бы важным сигналом. Кроме того, украинский лидер уверен, что приезд в Киев пошел бы на пользу и самому Байдену, как президенту страны, поддерживающей Украину.

Ранее боксер Владимир Кличко упрекнул посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в "излишнем красноречии" и "недипломатичности". Он напомнил, что Германия является стратегическим партнером Украины. Спортсмен призвал Зеленского сгладить все разногласия и наладить хорошие отношения с Берлином, который организовал поставку оружия Киеву.