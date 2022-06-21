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Зеленую улицу мастерам!
Андрей Кратенко

Не только на зеленую, но и очень длинную пешеходную улицу хотят выйти, чтобы торговать сувенирами, ремесленники Петропавловска. Содействовать в этом согласилась региональная палата предпринимателей.

Еще десять лет назад местные прикладники предложили создать в Петропавловске своеобразный «город мастеров», и построить его они захотели на улице Конституции Казахстана, считающейся самой длинной пешеходной улицей в стране. Власти дали добро и закрепили за ремесленниками целых два квартала, правда, с одним условием: у всех должны быть одинаковые столы.

– Поначалу все было хорошо, но уже с 2017 года нас опять начали штрафовать, ссылаясь­ на запреты, – сообщила на встрече в палате предпринимателей мастерица Елена Андреева.

После карантинных ограничений в пандемию ремесленникам разрешили торговлю на открытой музейной площадке QҮZҮLJAR art center. Все бы хорошо, но размещение товаров там платное, а покупателей мало.

Директор палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области Алибек Ашметов предложил ремесленникам объединиться в ассоциацию, чтобы выражать консолидированное мнение.

– Палата предпринимателей готова помочь вам, предложив четко прописанный алгоритм действий, – заявил член регионального совета палаты предпринимателей СКО Александр Богданов. – С помощью ассоциации вам будет проще развивать ремесленничество. Берите инициативу в свои руки, в лице палаты вы найдете проводника и помощника.

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