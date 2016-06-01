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​«Зеленые» автобусы
Марина МИХАЙЛОВА

На сегодня городской автопарк насчитывает 814 транс­портных средств: 212 троллейбусов и 602 автобуса. По информации Green Bus Company, запланированная сумма инвестиций в нынешнем году составит до 1,5 млрд тенге.

Напомним, что Green Bus Company передано 70% доли муниципального автопарка ТОО «Алматыэлектротранс». Компанией уже погашена кредиторская задолженность предшественника – 700 млн тенге, около 300 млн потрачено на ремонт и восстановление автобусов. Также погашена задолженность по заработной плате сотрудников на сумму 186 млн тенге. Дополнительно компания заключила контракт на поставку еще 100 новых автобусов. По словам акима Алматы Бауыржана Байбек, благодаря этому удалось погасить значительную часть долгов автопарка и увеличить его подвижной состав.

«Основная задача городских властей – сохранение действующих тарифов оплаты пассажирских перевозок», – подчеркнул градоначальник. 

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