«Зеленые» идеи юннатов

Несмотря на далеко шагнувший технический прогресс, человечество живет и всегда будет жить по законам природы. Быть в гармонии с окружающим миром – значит бережно относиться к каждой его составляющей, не загрязнять наш общий дом. Этому учат кружковцев педагоги областного эколого-биологического центра.

В областном эколого-биологичес­ком центре – шум, гам, толкотня. Юные посетители с интересом разглядывают экзотических и местных животных. В летние каникулы в рамках экс­курсий, организованных школьными лагерями, здесь бывает по 300–400 человек ежедневно.

Вот очередная группа, получив массу впечатлений и вдоволь нафотографировавшись, скрывается за воротами центра. И снова свежий воздух и благодатная тишина, нарушаемая лишь щебетанием птиц. Здесь совсем другая атмосфера, не сравнимая с гастролирующими зоопарками. Животным спокойно, они – дома.

Приходить сюда приятно в любое время года, но особенно красиво в центре весной и в начале лета, когда зацветают сотни цветов, кустарников и деревьев. Особо радует то, что с каждым годом территория центра разрастается и благоустраивается, причем самое непосредственное участие в этом преображении принимают юные уральцы.

Старшее поколение привыкло называть центр по старинке – станция юннатов. Ее основали в 1957 году. В небольшом помещении проводили занятия по кролиководству, садоводству и овощеводству. Кружковцы ухаживали за питомцами: кроликами, морскими свинками, попугайчиками, аквариумными рыбками. В теплое время года занятия перебазировались на приусадебный участок.

Постепенно число животных увеличивалось. В начале 2000-х появились первые медведи, волки, лисы, хищные птицы. Со временем освоили содержание экзотических животных. Сейчас здесь 90 видов зверей, птиц, пресмыкающихся, рыб, или 250 особей братьев наших меньших.

В 2007 году станция юных натуралистов поменяла статус, став областным эколого-биологическим центром. Практически ежегодно увеличивается и видовой состав растений. И кружковцы, и специа­листы центра, если в поездках встречают что-то новое, интересное, обязательно стараются добыть саженец.

Так, редкую до недавнего времени для Уральска катальпу привезла в 2008 году из Тараза директор центра Фатима Кержикова. Деревце прижилось и отлично себя чувствует в соседстве и с традиционными яблонями, вишнями и крыжовником, и с такими пока нечастыми зелеными обитателями местных садов, как айва, грецкий орех, жимолость, павловния…

Но это только для посетителя центр – место, где можно отдохнуть душой, соприкасаясь с природой. Для школьников и студентов это территория научного поиска, многомесячной кропотливой исследовательской работы.

На сегодня здесь открыты 40 кружков, которые посещают порядка 600 школьников областного центра. Внеклассной работой по трем направлениям – растениеводство, животный мир и экология – охвачены все школы города. Для тех ребят, кто проживает рядом, занятия проходят на базе центра, для остальных – теорию педагоги ОЭБЦ дают в школах, для практики ребята приезжают на станцию.

Кружковцы учатся ухаживать за растениями и животными, пишут проекты, защищают их на марафонах, слетах, форумах и конференциях.

– Дети, выросшие в многоэтажках, представления не имеют, как растут малина и виноград, клубника и айва. А про такую ягодку, как жимолость, многие даже не слышали, – говорит директор центра. – Здесь же, в саду, огороде, ягоднике, они сами стратифицируют семена, сажают рассаду, проводят обрезку и прививку, черенкуют, лечат растения, ищут информацию, почему растение не хочет плодоносить.

Взять, к примеру, кружок «Зеленая архитектура». На первых занятиях педагог с детьми обсуж­дает, как они представляют эту территорию. После начинают виртуально «строить» клумбы с учетом высоты растений, сочетания видов по окраске, форме, времени цветения. После утверждения лучшего проекта в феврале сажают необходимую рассаду. А весной разбивают клумбы.

Интересно, что кружковцев сразу отличишь от обычных юных посетителей зоопарка. Они стараются не тревожить животных криками и резкими движениями, наблюдают за их поведением, состоянием. В этом и есть задача педагога – заинтересовать, подвести юные умы к самостоятельному исследованию.

К примеру, временно загородить вольер пумы от посетителей предложили сами ребята.

– В прошлом году мы не знали, что наша пума может принести потомство. Начались роды, а посетители с телефонами бегают, кричат. Пума родила, но всех котят передушила. Первородка была, – рассказывают педагоги. – В этом году мы уже наблюдали за парой. Изучили сроки. Ребятам пока не говорили. Но они сами нам сообщают, что скоро у пумы будет потомство! Мы «удивляемся»: когда? Дети уже все прочитали и докладывают, сколько длится беременность, и сами предлагают, что надо отгородить вольер, чтобы ей было спокойно. Очень надеемся, что роды пройдут благополучно.

Насколько важны и интересны исследовательские проекты кружковцев, может судить любой посетитель центра. Именно благодаря их реализации в основном благоустраивается территория.

Один из них – мостик над небольшим искусственным прудом, куда любит подниматься детвора и наблюдать, как плавают черепахи. Вокруг пруда – буйное разноцветье.

По тропе здоровья сосредоточенно босиком вышагивают дошколята, их обгоняют дети постарше. Идею ее организации предложил в 2017 году Николай Чернышов, занимающийся в кружке «Зоотехнология». «Следы Бигфута» из бетона, песок, камушки, щепа, еловая хвоя и шишки, пеньки и бревна сухих деревьев уложены в сектора поочередно. Давно известно, что на стопах расположены зоны проекции всех внутренних органов, воздействуя на которые можно улучшить самочувствие, укрепить организм. На несколько месяцев проект вовлек в процесс благоустройства территории не только педагогов и детей, но и их родителей.

В рамках исследовательской дея­тельности кружковцев появился и вольер для хищных птиц.

– Нам нередко посетители зоопарка говорят, что наши хищные птицы больные, – делится Фатима Кержикова. – Раньше хищных птиц у нас не было. Но население знает, что у нас при зоопарке есть ветеринар. Если кто находит подраненное дикое животное, приносят к нам. Мы их выхаживаем и отпускаем в природу. Оставлять всех в центре нет возможности.

Другое дело, если понимаем, что в естественной среде животное не выживет. Так и появились у нас хищные птицы – все подранки. Сначала жили они в небольших клетках. Потом ребята предложили написать проект, выиграли грант на его реализацию. Теперь есть вольер. Иногда мы его открываем, наши питомцы покружат немного над центром, разомнутся и возвращаются домой.

Уже много лет крупные компании совместно с профильным министерством спонсируют лучшие детские проекты. Каждый год воспитанники центра принимают участие в конкурсах и каждый год выигрывают гранты. Вот и по итогам закончившегося учебного года в центре реализовано два новых проекта, каждый из них стои­мостью по 700 тыс. тенге.

Создать дендропарк предложил Темирлан Абдыахатулы. В подготовке проекта участвовали три кружковца и преподаватель. Сос­тавили план посадки растений с учетом размещения зоны отдыха. Купили все необходимое, в том чис­ле оборудование для капельного орошения, предусмотренное проектом. Посеяли газон, посадили вейгелу, форзицию, жасмин, кизильник – порядка десяти видов растений, по возможности те, которых нет в центре. Конечно, потребуется несколько лет, чтобы деревья и кус­тарники поднялись и дендропарк приобрел свои очертания.

Еще одна экоидея кружковцев – посчитать, сколько центр тратит электроэнергии, можно ли сэкономить, используя новые виды ламп. Так возник проект «Ярче. Экономичней. Экологичней». Ребята провели исследование. Оказалось, экономия бюджета заметная. Кроме того, внедрение новых технологий позволит снизить нагрузку на окружающую среду. Теперь энергосберегающие лампы установлены не только в помещениях, но и по всей территории парка.

Почти все проекты носят прак­тический характер. Например, создание экосистемы аквапоники позволяет снабжать питомцев зоопарка зеленой массой в зимний период. Благодаря организации вермифермы приусадебный участок центра в скором времени будет удобряться перегноем собственного производства. Для теплицы кружковцы создали прибор измерения влажности почвы.

Для одних занятия в центре – увлечение, другие же осваивают здесь азы будущей специальности: агронома, ветеринара, ландшафт­ного дизайнера. От раздельного сбора отходов до пошива экосумок и вязания джутовых мочалок, от ухода и лечения животных до организации «умного» дома, от написания сказки до постановки спектакля – задумок, воплощаемых здесь, великое множество.

Все проекты объединяет одно: с раннего возраста дети усваивают, что человек – лишь малая частичка огромного живого мира. Но только от него зависит, какое будущее ждет этот мир. Немаловажно, что экологическое просвещение – процесс непрерывный. В совместную работу вовлечены дошколята, в центре проходят практику студенты колледжей и вузов.

Несколько лет центр тесно работает с ОО «Байтерек», объединяющей родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями. В 2016 году был открыт кружок «Радуга», на занятиях которого педагоги показывали особенным детям, как посадить комнатные рас­тения, ухаживать за ними. Ребята вместе с родителями посещали теплицу, зоопарк.

– Мы устраивали контактный зоопарк с маленькими питомцами. Все дети в восторге от общения с животными, – говорит директор центра. – Для них очень важны положительные эмоции. Тогда задумались, почему бы не организовать кружок иппотерапии. Прежде чем начать, перелопатили горы научной литературы. Одного педагога отправили в Усть-Каменогорск на обучение. Она прошла двухнедельные курсы «Основы реабилитации по методу иппотерапии и активному конному спорту», получила сертификат «инструктор-педагог» по верховой езде.

В этом деле важна каждая деталь: габариты лошади, как правильно подготовить животное, как вести лошадь, как посадить ребенка в седло, какие дети допускаются до занятий… К слову, родители также должны быть готовы к таким занятиям, есть даже специальные видеоуроки. Мы купили необходимое обмундирование, подготовили инвентарь. Обучили рабочих.

В качестве волонтеров по проекту участвовали и ребята из кружка «Зоотехнологии». Занятия начали в 2019 году. Они индивидуальные – по 30 минут на одного ребенка. В это время в зону, где проходит занятие, никого не пускаем, чтобы не спугнуть животное. Родители отмечали положительные изменения, дети с удовольствием посещали кружок. Из-за пандемии эта работа остановилась на два года. Этой весной начать не смог­ли. Загон, где планировали проводить занятия, из-за подъема реки Чаган оказался подтоплен грунтовкой. Такого не было с 2011 года. На­деюсь, с сентября начнем, – знакомит с работой центра Фатима Кержикова.

К слову, в ту весну вода разрушила альпийскую горку центра. В этом году ее планируют пол­ностью восстановить.

Не только школы города задействованы в работе по дополнительному экологическому образованию. Так, в 2022-м запланировано 13 мероприятий областного масштаба. Сначала школьники презентуют проекты на районном этапе, потом – на областном. Победители областных этапов защищают честь региона на республиканских конкурсах и форумах.

– В середине июня состоялся рес­публиканский этап Форума юных экологов, натуралистов и краеведов. Традиционно наши кружковцы приняли участие по всем номинациям. В феврале прошла областная научно-исследовательская конференция «Изучаем родной край». В сентябре подведем итоги конкурса «Хозяин Земли», стартовавшего еще зимой, – рассказывает Фатима Гиниятулловна. – Взаимодействуя со школами, мы рекомендуем, чтобы при каждой из них были учебно-опытные участки. Например, в некоторых школах есть теплицы. Они могут сами готовить посадочный материал, а весной – озеленять пришкольную территорию. Было бы хорошо, если в каждой школе заработал бы кружок «Школьное лесничество», где ребята смогут ухаживать за деревьями на пришкольной территории или на участке, выделенном лесничеством. Это и приобщение к живой природе, и профориентация.

Совместно с ОО «Достық аланы» эколого-биологический центр принял участие и получил грант в конкурсе компании, социальная программа которой направлена на поддержку образовательных и экологических проектов. Темой конкурса стало благоустройство и озеленение пришкольных участков. Сумма гранта – 4 млн тенге.

Посчитав, что на территории центра достаточно растений, есть питомник, теплица, решено было подключить к реализации проекта школы Уральска. На первом этапе среди них был объявлен конкурс на лучший проект по озеленению пришкольного участка. Ученики сами писали, как будут обустраи­вать территорию, какие растения сочетаются в соответствии с современными тенденциями ландшафтного дизайна, как будет выглядеть участок через несколько лет. В условиях конкурса было прописано, что призами от организаторов станут саженцы хвойных пород.

Лучшими были признаны проекты школы-гимназии им. Маншук Маметовой № 38 и новой школы № 18. На их участках школьники, родители и педагоги высадили саженцы хвойных, закупленные на 2,5 млн тенге. Каждый класс взял шефство над молодыми деревцами.

Второй этап проекта пройдет среди учащихся всех школ области и завершится в августе. В этот раз жюри предстоит выбрать лучший пейзажный фотоснимок. С использованием этой фотографии на оставшиеся деньги гранта будет изготовлен билборд. Так организаторы еще раз хотят напомнить всем о необходимости бережного отношения к природе.

Устраивают педагоги и исследовательские экспедиции. В течение несколько дней в полевых условиях кружковцы изучают местную флору и фауну, выявляют ее зависимость от изменения климатичес­ких условий. К примеру, сравнивали видовой состав растительности в Индерском районе Атырауской области и в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области. Местности разделяют лишь 45 км, но климат и почвы заметно отличаются. Поэтому и растительность разная. Совсем не обязательно, чтобы каждый делал гербарий. Главное – уметь работать с определителем растений. После экспедиций ребята готовят отчеты и сдают зачеты.

Если в школу дети ходят в обязательном порядке, то преимущест­во дополнительного образования – возможность разработать программы под интересы детей. Благодаря чему в кружках раскрывают свой потенциал даже те, кто в школах никак себя не проявляет.

Педагоги вспоминают кружковца Рината Кожекешева. В школе мальчик не был в числе сильных учеников. Начал ходить на кружок «Зоотехнология». Писал творчес­кие работы, принимал участие в станционных конкурсах, потом в областных. Одну из его работ в числе других отправили на международный конкурс «Зеленая планета».

Когда пришло приглашение в Москву на церемонию награждения, в школе нужно было взять освобождение от занятий на время поездки. Учителя изрядно удивились. Были даже разговоры, что преподаватели центра сами подготовили за школьника проект. После этой победы Рината в школе стали величать «главным экологом»…

Дети учатся искать необходимую информацию и структурировать полученные данные, работать в команде, распределять зоны ответственности. А презентация собственных проектов на различных фестивалях и конкурсах поз­воляет им развивать ораторские способности.

Кружки при центре работают круглый год, правда, в летнее время их состав переменный, а программа не такая строгая. Как правило, занятия проходят в игровой форме. Между тем, как считает директор центра, именно летом дети должны быть максимально охвачены кружковой и секционной работой. Ведь в это время они в большей степени предоставлены сами себе.

С 2010 года территорию центра увеличили до пяти гектаров, два из них – еще неблагоустроенные. А это значит, что есть место, где уральские школьники могут реа­лизовать свои «зеленые» идеи, осваивая главную науку – жить в гармонии с природой.