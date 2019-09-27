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​«Зеленые» инвестиции
Елена Ульянкина

Новую солнечную электростанцию построили вблизи поселка Агадырь Шетского района. Здесь смонтировали мощные подстанции и 150 тыс. гелиопанелей. Они заняли территорию в 125 га. Установленная мощность объекта составляет 50 МВт.

– Наша цель – выполнить поручение Елбасы и довести долю альтернативной энергетики до 30%, – отметил заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров. – Новый проект очень значим для развития экономики региона. Создавая альтернативные источники энергии, мы не только сокращаем дефицит мощностей, но и решаем экологические проблемы.

Строительство солнечной электростанции под поселком Агадырь профинансировал инвестор из Германии – компания Solarnet Investment GmbH. Она вложила в «зеленый» объект 55 млн евро.

– Это уже вторая солнечная электростанция, которую мы запускаем в Карагандинской области, – отметил главный инвестор Йоахим Голдбек. – Проекты стали возможны благодаря совместной работе немецких инвесторов, акимата области и АО «НК «Kazakh Invest».

Добавим, что в Карагандинском регионе уже введены в строй две солнечные электростанции. Одна из них расположена в городе Сарани. Ее мощность – 100 МВт. Она является одной из крупнейших не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Второй «зеленый» энергообъект – СЭС «Гульшат» мощностью 40 МВт – находится вблизи города Балхаша. В ее строительство вложено 46 млн долларов.

В начале нынешнего года руководство области заключило с европейскими бизнесменами меморандум о развитии альтернативной энергетики в регионе. Его реализация позволит на 500 МВт увеличить объем солнечной электроэнергии и получить дополнительно 500 млн евро прямых инвестиций.

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