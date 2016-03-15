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​«Зеленые» родники прогресса
Досжан НУРГАЛИЕВ

Проект направлен на повышение эффективности использования водных ресурсов, обеспечение водной безопасности регионов страны, а также совершенствование системы экологического управления. Сегодня в рамках проекта обладателями грантов являются 14 ведущих НПО Казахстана, в числе которых и Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global.

– Главная цель нашего проекта, реализуемого в рамках проекта поддержки Казахстана по переходу к «зеленой» экономике, – пропаганда наилучших «зеленых» практик среди всех слоев населения путем выстраивания системной работы с представителями СМИ, организации информационных туров в регионы, где реализуются пилотные проекты. Также мы планируем проведение республиканского конкурса на лучшую работу по «зеленым» технологиям среди СМИ и среди блогеров – по «зеленой» экономике, – сказала Салтанат Рахимбекова.

Проект ЕС, ПРООН, ЕЭК ООН и Казахстана охватывает Карагандинскую, Акмолинскую, Алматинскую, Костанайскую, Мангистаускую, Кызылординскую, Южно-Казахстанскую и Восточно-Казахстанскую области.

В Актау реализуется проект по разработке и установке системы накопления, а также подаче холодной питьевой воды для жилых многоквартирных домов. Обладателем гранта на этот проект является Международный центр энергоэффективности, ресурсосбережения и экотехнологий PRO ECO, в планах которого – полное обеспечение трех девятиэтажных домов чистой питьевой водой при помощи системы буферного накопления.

За счет международного гранта Ассоциация крестьянских хозяйств Шетского района Карагандинской области реализует проект по ремонту и восстановлению природных родников.

В ЮКО общественное объединение «Биоген» реализует проект «Демонстрация положительного опыта кооперации мелких крестьянских хозяйств с целью продвижения «зеленых» технологий водосбережения в условиях повышения засушливости климата». Участники данного проекта и сельские жители будут ознакомлены с государственными программами – программа «Зеленая экономика», «Агробизнес-2030», Программа микрокредитования сельского населения и товаропроизводителей.

В Костанайской области Общественный фонд «Агро-Грин» реализует проект «Демонстрация комплексного подхода водопотребления в организации работы энергоэффективных теплиц в условиях Северного Казахстана». В рамках проекта будут созданы 2 комплексные демонстрационные площадки, расположенные на базе Народной академии «зеленых» технологий и практик в поселке Арнасай Аршалинского района Акмолинской области и центра для реабилитации инвалидов в Костанайской области.

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