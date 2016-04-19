​«Зеленые» технологии от зеленого континента

В ходе переговоров с заместителем министра иностранных дел Австралии Риком Вельсом стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Австралией, вопросы облегчения визового режима и открытия генерального консульства Австралии в Казахстане. Р. Жошыбаев поблагодарил австралийскую сторону за поддержку в переговорном процессе по вступлению Казахстана в ВТО и кандидатуры Казах­стана на проведение выставки ЭКСПО в Астане. В свою очередь австралийский дипломат выразил уверенность, что Казахстан как ведущая страна региона проведет ЭКСПО-2017 на самом высоком уровне.

На встрече в министерстве окружающей среды с вице-министром Хелен Гайзес разговор шел об опыте Австралии в развитии альтернативных источников энергии. Согласно соответствующей правительственной программе в стране планируется до 2020 года 23% всей потребляемой энергии получать из возобновляемых источников.

В Мельбурне комиссар ЭКСПО-2017 провел встречу с председателями законодательного совета парламен­та Брюсом Аткинсоном и Тельмо Лангуйлер-Торнези, а также с заместителем секретаря министерства торговли штата Виктория Джейом Миком. Стороны обсудили вопросы участия научных центров и компаний штата Виктория в астанинской выставке.

Рапиль Жошыбаев также посетил ведущее учебное заведение региона – Университет Монаша – которое объединяет научно-исследовательские центры, университеты, колледжи, учебные сообщества, участвующие в развитии «зеленой» экономики региона. Ученые университета особо отметили актуальность тематики «Энергия будущего» и важность инициативы Президента Казахстана по созданию Центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН на базе ЭКСПО-2017.

Кроме того, в ходе визита в Австралию казахстанская делегация приняла участие в бизнес-конференции «Казахстан и Австралия. Возможности сотрудничества в рамках ЭКСПО-2017», организованной национальным университетом Австралии и почетным консулом РК в Мельбурне Эндрю Фэрнихоу. Выступая перед представителями деловых и научных кругов, комиссар ЭКСПО-2017 рассказал о возможностях для развития бизнеса в Казахстане и отметил перспективы, которые создает всемирно известная выставка для расширения диапазона двустороннего сотрудничества.

По итогам конференции был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между национальной компанией «Астана ЭКСПО-2017» и ведущим туристическим агентством Австралии Swagmantour. Документ предполагает продвижение Республики Казахстан и выставки «ЭКСПО-2017» в качестве туристического направления в Австралии.