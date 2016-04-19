Статьи
«Зеленые» технологии от зеленого континента
Лилия Сыздыкова
В ходе переговоров с заместителем министра иностранных дел Австралии Риком Вельсом стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Австралией, вопросы облегчения визового режима и открытия генерального консульства Австралии в Казахстане. Р. Жошыбаев поблагодарил австралийскую сторону за поддержку в переговорном процессе по вступлению Казахстана в ВТО и кандидатуры Казах­стана на проведение выставки ЭКСПО в Астане. В свою очередь австралийский дипломат выразил уверенность, что Казахстан как ведущая страна региона проведет ЭКСПО-2017 на самом высоком уровне.

На встрече в министерстве окружающей среды с вице-министром Хелен Гайзес разговор шел об опыте Австралии в развитии альтернативных источников энергии. Согласно соответствующей правительственной программе в стране планируется до 2020 года 23% всей потребляемой энергии получать из возобновляемых источников.
В Мельбурне комиссар ЭКСПО-2017 провел встречу с председателями законодательного совета парламен­та Брюсом Аткинсоном и Тельмо Лангуйлер-Торнези, а также с заместителем секретаря министерства торговли штата Виктория Джейом Миком. Стороны обсудили вопросы участия научных центров и компаний штата Виктория в астанинской выставке.

Рапиль Жошыбаев также посетил ведущее учебное заведение региона – Университет Монаша – которое объединяет научно-исследовательские центры, университеты, колледжи, учебные сообщества, участвующие в развитии «зеленой» экономики региона. Ученые университета особо отметили актуальность тематики «Энергия будущего» и важность инициативы Президента Казахстана по созданию Центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН на базе ЭКСПО-2017.

Кроме того, в ходе визита в Австралию казахстанская делегация приняла участие в бизнес-конференции «Казахстан и Австралия. Возможности сотрудничества в рамках ЭКСПО-2017», организованной национальным университетом Австралии и почетным консулом РК в Мельбурне Эндрю Фэрнихоу. Выступая перед представителями деловых и научных кругов, комиссар ЭКСПО-2017 рассказал о возможностях для развития бизнеса в Казахстане и отметил перспективы, которые создает всемирно известная выставка для расширения диапазона двустороннего сотрудничества.

По итогам конференции был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между национальной компанией «Астана ЭКСПО-2017» и ведущим туристическим агентством Австралии Swagmantour. Документ предполагает продвижение Республики Казахстан и выставки «ЭКСПО-2017» в качестве туристического направления в Австралии.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
На таможенном посту «Бахты» сократили время оформления скоропортящегося товара
Неравенство – качество роста национальных экономик
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Город отмечает день рождения
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Не утонуть в водовороте проблем
Дань уважения матери
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
Высокая миссия курултая
В завершение сезона
Напрямую: вопрос – ответ
КазНУ вручили сертификат QS WUR
В добрый путь!
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Статьи
В завершение сезона
Статьи
Не утонуть в водовороте проблем
Статьи
Город отмечает день рождения
Статьи
Дань уважения матери

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]