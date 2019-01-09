«Зеленый чип» не за горами

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Марина Михайлова, Алматы

Ученица гимназии № 159 им. Ы. Алтынсарина Данэля Жолдасбекова предложила ввести экологический сбор с въезжаю­щих в мегаполис автомобилей, а вырученные средства направлять на улучшение экологии города.

– Я предлагаю создать «Зеленый чип» – систему организации сбора средств с въезжающего в Алматы транспорта, направленную на улучшение воздуха в мегаполисе, – сказала юная новаторша.

Согласно ее проекту в оплату за въезд в город автотранспорта, которую планируется ввести после завершения строительства Большой Алматинской кольцевой автодороги, целесообразно включить экологический сбор в размере 10 тенге.

– Ежедневно в мегаполис въезжают примерно 500 тысяч машин. Соответственно, сумма экологического сбора за сутки составит до 5 миллионов тенге, в месяц – до 1,8 миллиарда. Собранные деньги я предлагаю потратить на озеленение города, очистку русел рек, строительство фильтров-поглотителей на крышах высоток для уменьшения смога и другие экологические проекты, – уточнила Данэля.

Ее проект «Зеленый чип» вошел в число победителей городской деловой экономической игры «Я – предприниматель», которая организуется в рамках государственной программы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» и направлена на формирование предпринимательских навыков и раскрытие потенциала у студенческой молодежи. На этом соревновании Данэля была единственной школьницей среди студентов колледжей, но это не помешало ей занять второе место. Данэля Жолдасбекова уверена, что добиться такого успеха ей помогли знания, полученные на уроках новой дисциплины «Основы предпринимательства». По инициативе Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» этот предмет с 2018 года преподается в пилотном режиме во всех регионах Казахстана: в каж­дой области – по одной школе.

– Нас обучают основам бизнеса. Наш преподаватель Жанат Байбалакова – очень хороший учитель. Она доходчиво растолковала нам всю базу экономики. Этот урок мне нравится наряду с математикой и физикой. Я уделяю достаточно времени на выполнение домашних заданий по экономике, а также активно участвую во всех городских бизнес-играх, – рассказала Данэля.

Постигать премудрости бизнеса девочка начала уже с детства: запоем поглощала деловую литературу, проводила маркетинговые исследования. Данэля претендует на медаль «Алтын белгі» и хочет, чтобы ее будущая профессия была связана с IT-технологиями.

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