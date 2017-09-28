Свежий выпуск
​Зеленый десант
Марина Михайлова, Алматы

– В нынешнем году молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» по всей стране посадили более пяти тысяч деревьев, убрали около 135 тонн мусора, очистили от бытовых отходов более трех с половиной гектаров земли. Свыше тысячи бойцов работали в отрядах экопатрулей, которые занимались очисткой территории зон отдыха Алмаарасан, Медеу, Коктал, предгорий Заилийского Алатау и информированием населения об экологической проблеме города Алматы, – сообщила координатор проектов «Молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» Жулдуз Апешева.

Как напомнили активисты проекта, программа «Жасыл ел» стартовала в 2005 году по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева­. Она нацелена на воспитание нового поколения молодых граждан республики, ответственных не только за озеленение страны, но и за будущее процветание нашего общего дома – Казахстана. Основное направление деятельности – трудоустройство студенческой и безработной молодежи на время летних каникул, благоустройство садов, парков и скверов, работа в лесопитомниках и национальных заповедниках.

Сегодня «Жасыл ел» – это уникальная и актуальная возможность для трудоустройства молодежи Казахстана, как городской, так и сельской. В отряды этой организации вступили почти 300 тыс. молодых казахстанцев. Региональные штабы «Жасыл ел» действуют во всех областях страны, городах Астане и Алматы.

Традиционным стало проведение во всех регионах Казахстана республиканских акций «Мое именное дерево», «Подари родному городу дерево», «Зеленый сад – чистый город», «Чистый подъезд – чистый дом», «Марш парков» и других. Ведется активная работа по восстановлению работы школьных лесничеств. Также «зеленые бойцы» активно помогают в благоустройстве городов и сел в рамках респуб­ликанских, областных и общегородских мероприятий. Участие студентов в молодежных трудовых отрядах формирует у современной молодежи чувство патриотизма, ответственности и самостоятельности и, что немаловажно, дает возможность заработать. Распространена практика привлечения бойцов не только в сотрудничестве с вузами, но и через центры занятости. Трудовой сезон открывается в мае и закрывается в октябре-ноябре.

Подведение итогов завершилось церемонией награждения: вручены ценные подарки победителям в таких номинациях, как лучший командир, боец, штаб, отряд.

Популярное

Все
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане
Дефицит дизтоплива: строгие выговоры объявили главе "КазМунайГаза" и вице-министру энергетики
Педагогов с 30-летним стажем могут освободить от квалификационного тестирования в Казахстане
В Министерстве энергетики Казахстана – новое назначение
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
Токаев поблагодарил Шукеева за работу на посту акима Туркестанской области
Били и снимали на видео: зачинщиков массовой драки задержали в Абайской области
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Казахстанца задержали с крупной партией наркотиков в Кыргызстане
"БелАЗ" раздавил авто с пятью рабочими на предприятии в Карагандинской области
В Air Astana сообщили о задержке двух рейсов: в створку шасси самолета попала птица
Онлайн теперь могут оформить еще одну соцвыплату казахстанцы
Эмир Катара посетит Казахстан
Международный фестиваль короткометражных фильмов Baiqonyr пройдет в Алматы
Главу филиала госпредприятия "Еңбек" задержали при получении взятки в СКО
Алихан Смаилов представил нового акима Туркестанской области
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Тонкая красная нить инфоцыганства
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Двое рабочих погибли на канализационной станции в Уральске
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пострадавших от мошенника алматинцев просят обратиться в полицию
Мир можно изменить, если изменить людей
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК

Читайте также

Свежий выпуск
Для особенных детей
Свежий выпуск
В поддержку мастеров пера
Свежий выпуск
Скорая помощь в достатке
Свежий выпуск
Гарантия суверенитета

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]