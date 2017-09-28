​Зеленый десант

– В нынешнем году молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» по всей стране посадили более пяти тысяч деревьев, убрали около 135 тонн мусора, очистили от бытовых отходов более трех с половиной гектаров земли. Свыше тысячи бойцов работали в отрядах экопатрулей, которые занимались очисткой территории зон отдыха Алмаарасан, Медеу, Коктал, предгорий Заилийского Алатау и информированием населения об экологической проблеме города Алматы, – сообщила координатор проектов «Молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» Жулдуз Апешева.

Как напомнили активисты проекта, программа «Жасыл ел» стартовала в 2005 году по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева­. Она нацелена на воспитание нового поколения молодых граждан республики, ответственных не только за озеленение страны, но и за будущее процветание нашего общего дома – Казахстана. Основное направление деятельности – трудоустройство студенческой и безработной молодежи на время летних каникул, благоустройство садов, парков и скверов, работа в лесопитомниках и национальных заповедниках.

Сегодня «Жасыл ел» – это уникальная и актуальная возможность для трудоустройства молодежи Казахстана, как городской, так и сельской. В отряды этой организации вступили почти 300 тыс. молодых казахстанцев. Региональные штабы «Жасыл ел» действуют во всех областях страны, городах Астане и Алматы.

Традиционным стало проведение во всех регионах Казахстана республиканских акций «Мое именное дерево», «Подари родному городу дерево», «Зеленый сад – чистый город», «Чистый подъезд – чистый дом», «Марш парков» и других. Ведется активная работа по восстановлению работы школьных лесничеств. Также «зеленые бойцы» активно помогают в благоустройстве городов и сел в рамках респуб­ликанских, областных и общегородских мероприятий. Участие студентов в молодежных трудовых отрядах формирует у современной молодежи чувство патриотизма, ответственности и самостоятельности и, что немаловажно, дает возможность заработать. Распространена практика привлечения бойцов не только в сотрудничестве с вузами, но и через центры занятости. Трудовой сезон открывается в мае и закрывается в октябре-ноябре.

Подведение итогов завершилось церемонией награждения: вручены ценные подарки победителям в таких номинациях, как лучший командир, боец, штаб, отряд.