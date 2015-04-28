Свежий выпуск Зеленый десант Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Торжественная церемония прошла у главного символа республиканской программы «Жасыл ел» – семисотлетнего карагача, растущего в селе Аулиеагаш. Сюда прибыли бойцы молодежных трудовых отрядов из Алматы, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областей.

Как отметил руководитель республиканского штаба «Жасыл ел» Рахат Хамидуллин, в нынешнем году экологическое движение празднует десятую годовщину со дня образования. Общенациональная инициатива направлена не только на трудоустройство студентов, но и выполнение серьезных задач в сфере охраны окружающей среды, пополнения «зеленого» фонда республики, патриотического воспитания молодежи. Сажая деревья, строя дома, защищая леса от пожаров, ребята на деле демонстрируют свое отношение к Родине.

Юбилейную дату трудовые отряды встречают значимым результатом: 44 млн. высаженных деревьев, 114 тыс. га облагороженных территорий по всей республике. За прошедшие 10 лет программа озеленения стала по-настоящему массовым молодежным движением. Благодаря поддержке информационно-ресурсных центров в ряды «зеленых» вступают ребята из всех районов и городов Казахстана. Если в прошлом году в отрядах состояли свыше 200 тыс. человек, то в нынешнем количество бойцов планируется увеличить вдвое.

По словам Р. Хамидуллина, Алматинский областной штаб «Жасыл ел» – один из самых передовых. Неоднократно он удостаивался звания «Лучший в республике», молодежь Жетысу активно участвует в экологических акциях по благоустройству городов, поселков, туристических зон Алаколя и Балхаша.

В рамках открытия очередного трудового семестра состоялось совещание по вопросам реализации проекта «Жасыл ел» и планах на нынешний год. Участники встречи внесли ряд конструктивных предложений. В их числе – увеличение сроков трудо-устройства молодежи, привлечение трудовых отрядов к строительству крупных автомагистралей, организация обучающих тренингов по озеленению парков, скверов, санитарной очистке русел рек.

Обсудив важные проблемы, ребята заложили аллею Молодежи в центре села Аулиеагаш. Слет продолжился праздничным концертом, экскурсией по историческим местам Панфиловского района и спортивными состязаниями по мини-футболу.