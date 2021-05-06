Зеленый десант

В рамках национального проекта «Таза Табиғат», призванного привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды, в регионе прошла масштабная акция по посадке деревьев, очистке водоемов от брошенных и незаконно установленных сетей, а также уборке бытового мусора.

Павлодарцы живо откликнулись на инициативу: трудовые коллективы, компании друзей, активис­ты НПО, депутаты, госслужащие, члены Ассамблеи народа Казах­стана, большие и маленькие семьи без лишних разговоров доказали любовь к родной земле. Бок о бок в эти дни потрудились люди разных возрастов, профессий, нацио­нальностей и вероисповеданий.

Например, Аллея семейных деревьев появилась в Павлодаре в рамках экологического направления региональной программы Business Eris. Пока на участке рядом с Гусиным перелетом высадили более полусотни саженцев хвойных пород, позже к ним добавят лиственные. Здесь занимались озеленением депутаты маслихата и 25 павлодарских семей, причем горожане будут сами ухаживать за своими деревьями.

– Дерево – продолжение нас, это будущее. Мы – коренные жители, нас тут три поколения: я, мои дети и внуки. Нынешняя акция очень важная. Думаю, результат окажется потрясающим. Через несколько лет будем гулять, наслаждаться красотой, – заметила жительница города Юлия Коханова.

Миндаль, облепиха и сирень теперь будут расти в горсаде – здесь потрудились ветераны, сотрудники управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, молодежное крыло «Jas Otan».

А вот поисковики отряда «Панфиловшылар» и сотрудники Margulan centre педагогического университета в рамках меж­дународной акции «Сад памяти» высадили живую изгородь у павлодарской Центральной мечети им. Машхура Жусупа. Здесь продолжается масштабная реконструкция, и активисты постарались учесть современные тенденции ландшафтного дизайна.

Поисковый отряд и археологический центр за свой счет приоб­рели 80 кустов, которые были заботливо выращены в питомнике предприятия «Горзеленстрой». И эта цифра символична – она совпадает с двумя крупными датами, которые отмечаются в нынешнем году, – 80 лет назад началась Великая Отечественная война и 80 лет назад совершили свой подвиг герои-панфиловцы.

– Когда к нам обратились поис­ковики, мы сразу решили поддержать это хорошее начинание. Очень много казахстанцев и наших земляков-павлодарцев погибли на той войне. Память о них должна жить. Пусть будет больше хороших и добрых дел. Сейчас священный месяц Рамазан, и такие благие дела только приветствуются. Осенью мечеть Машхура Жусупа отметит 20-летие. Это большая дата и важное событие для всех мусульман, – сказал имам Центральной мечети им. Машхура Жусупа Жолдас кажы Бердымуратов.

Почти 300 км разделяют цент­ральную мечеть и мавзолей Маш­хура Жусупа. Но в тот же день новые саженцы украсили и территорию у мавзолея: здесь посадили 70 трех- и пятилетних саженцев сосны. Пройдут годы, и небольшой сосновый сквер будет напоминать о том, как страна отпраздновала 30-летие Независимости.

Организовал акцию председатель областного филиала НДПП «Ауыл» Ермат Байгурманов, который таким способом решил отметить свой собственный юбилей. Поддержали его родные и друзья, ученые и спортсмены, активис­ты Баянаульского райо­на, на территории которого находится мавзолей. Кстати, чтобы служителям было проще в последующем ухаживать за посадками, здесь предусмотрели поливочный водопровод.

Всего в Павлодарской области накануне майских праздников высадили более 20 тыс. деревьев и кустарников, очистили территории городов и районов от 24 тыс. тонн мусора.