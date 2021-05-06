Зеленый десант

Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

В рамках национального проекта «Таза Табиғат», призванного привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды, в регионе прошла масштабная акция по посадке деревьев, очистке водоемов от брошенных и незаконно установленных сетей, а также уборке бытового мусора.

Павлодарцы живо откликнулись на инициативу: трудовые коллективы, компании друзей, активис­ты НПО, депутаты, госслужащие, члены Ассамблеи народа Казах­стана, большие и маленькие семьи без лишних разговоров доказали любовь к родной земле. Бок о бок в эти дни потрудились люди разных возрастов, профессий, нацио­нальностей и вероисповеданий.

Например, Аллея семейных деревьев появилась в Павлодаре в рамках экологического направления региональной программы Business Eris. Пока на участке рядом с Гусиным перелетом высадили более полусотни саженцев хвойных пород, позже к ним добавят лиственные. Здесь занимались озеленением депутаты маслихата и 25 павлодарских семей, причем горожане будут сами ухаживать за своими деревьями.

– Дерево – продолжение нас, это будущее. Мы – коренные жители, нас тут три поколения: я, мои дети и внуки. Нынешняя акция очень важная. Думаю, результат окажется потрясающим. Через несколько лет будем гулять, наслаждаться красотой, – заметила жительница города Юлия Коханова.

Миндаль, облепиха и сирень теперь будут расти в горсаде – здесь потрудились ветераны, сотрудники управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, молодежное крыло «Jas Otan».

А вот поисковики отряда «Панфиловшылар» и сотрудники Margulan centre педагогического университета в рамках меж­дународной акции «Сад памяти» высадили живую изгородь у павлодарской Центральной мечети им. Машхура Жусупа. Здесь продолжается масштабная реконструкция, и активисты постарались учесть современные тенденции ландшафтного дизайна.

Поисковый отряд и археологический центр за свой счет приоб­рели 80 кустов, которые были заботливо выращены в питомнике предприятия «Горзеленстрой». И эта цифра символична – она совпадает с двумя крупными датами, которые отмечаются в нынешнем году, – 80 лет назад началась Великая Отечественная война и 80 лет назад совершили свой подвиг герои-панфиловцы.

– Когда к нам обратились поис­ковики, мы сразу решили поддержать это хорошее начинание. Очень много казахстанцев и наших земляков-павлодарцев погибли на той войне. Память о них должна жить. Пусть будет больше хороших и добрых дел. Сейчас священный месяц Рамазан, и такие благие дела только приветствуются. Осенью мечеть Машхура Жусупа отметит 20-летие. Это большая дата и важное событие для всех мусульман, – сказал имам Центральной мечети им. Машхура Жусупа Жолдас кажы Бердымуратов.

Почти 300 км разделяют цент­ральную мечеть и мавзолей Маш­хура Жусупа. Но в тот же день новые саженцы украсили и территорию у мавзолея: здесь посадили 70 трех- и пятилетних саженцев сосны. Пройдут годы, и небольшой сосновый сквер будет напоминать о том, как страна отпраздновала 30-летие Независимости.

Организовал акцию председатель областного филиала НДПП «Ауыл» Ермат Байгурманов, который таким способом решил отметить свой собственный юбилей. Поддержали его родные и друзья, ученые и спортсмены, активис­ты Баянаульского райо­на, на территории которого находится мавзолей. Кстати, чтобы служителям было проще в последующем ухаживать за посадками, здесь предусмотрели поливочный водопровод.

Всего в Павлодарской области накануне майских праздников высадили более 20 тыс. деревьев и кустарников, очистили территории городов и районов от 24 тыс. тонн мусора.

Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ
В Астане прошла экологическая акция у водоемов
Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуждение
Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Астане
«Фонд фондов» Казахстана привлек $95 млн для ИИ-проектов
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Растет интерес к Алматы
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

