Зеленый каркас городов

Инициатива реализуется Институтом ботаники и фитоинтродукции. Его генеральный директор Гульнара Ситпаева напомнила, что одно из направлений Глобальной стратегии сохранения растений до 2030 года – развитие городской зеленой инфраструктуры. Особую роль в этом процессе играют ботанические сады, которые участвуют в разработке дендропланов, формировании ассортимента растений и подготовке природных решений для городов.

– Научно обоснованное озеленение означает, что решения о том, что, где, в каком количестве и каким образом высаживать, принимаются не только исходя из внешней эстетики или опыта подрядчика, но и на основе конкретных научных данных. Необходимо опираться на экологическое зонирование и использовать адаптированные виды, прошедшие многолетние интродукционные испытания, – отметила руководитель института.

По ее словам, устойчивость зеленых насаждений зависит от всей цепочки работ: изучения условий территории, выбора подходящих растений, качества посадочного материала, соблюдения технологии посадки, ухода и последую­щего мониторинга. Для Казахстана особенно важны морозостойкость и засухоустой­чивость растений, их способность переносить жару и ветер.

Не меньшее значение имеет почва. На приживаемость растений влияют засуха, щелочная реакция, засоление, плотность грунта. Перед озеленением конкретной территории институт рекомендует определить состав и состояние почвы и только после этого подбирать растения.

– Мы провели инвентаризацию зеленых насаждений для Атырау, которая показала особую ценность местных видов. Лох, тамарикс, отдельные виды вяза и тополя способны выдерживать засуху и неблагоприятные почвенные условия. Наши рекомендации указывают конкрет­ным регионам на дефицит влаги, высокую солнечную нагрузку, бедные почвы, которые необходимо учитывать при подборе ассортимента, – уточнила Гульнара Ситпаева.

Научной базой для этой работы служат шесть государственных ботанических­ садов, которые расположены в разных природно-климатичес­ких зонах страны.

К примеру, Главному ботаническому саду в Алматы в следующем году исполнится 95 лет. За это время здесь испытали более 20 тыс. растений, а его коллекционный фонд сегодня насчитывает около 4,2 тыс. таксонов (группа растений, объединенных по общему сходству и родству. – Авт.). В научно-производственном питомнике сада выращивают 159 устойчивых таксонов. Ученые также подготовили ассортименты и методические рекомендации для ряда городов страны.

– Испытания должны длиться не менее 10 лет, потому что только так они обеспечивают надежный выбор устойчивых видов. В дальнейшем это входит в региональный ассортимент, потом тиражируется в питомниках и выходит в городскую среду, – пояснила Гульнара Ситпаева.

Так, после трехлетних исследований были изданы рекомендации по древес­ным растениям для Атырау, Актобе, Уральска и Актау. Ученые поддерживают связь с городскими службами, помогают выбирать питомники для закупки посадочного материала и отслеживают результаты. По данным Гульнары Ситпаевой, приживаемость сосен в Костанае показала 90%, кизильника – 95%.

Несмотря на это, проблемы в регио­нах, по словам директора института, во многом повторяются. Среди главных ошибок она называет использование растений, не адаптированных к месту, закуп некачественного посадочного материала, отсутствие фитосанитарного контроля и нехватку профессио­нальных дендрологов.

О том, как в Уральске приживаются деревья, рассказала заместитель директора местного ботанического сада Роза Умурзакова. Этот регион отличается резкими температурными колебаниями: зимой морозы могут достигать минус 40 градусов, а летняя жара – плюс 40 в тени. Ситуацию осложняют суховеи, тяжелые и засоленные почвы.

– В таких условиях традиционные подходы к озеленению на авось, посадка случайных видов растений без предварительной интродукционной проверки неизбежно приводят к высокой гибели саженцев, снижению декоративности, неэффективному расходованию бюджетных и частных средств. Единственный устойчивый и научно приемлемый путь – сотрудничество академической науки, городских властей, отделов ЖКХ, питомников и региональных ботанических садов, – подчеркнула Роза Умурзакова.

Специалисты ботсада изучают зимостойкость, засухоустойчивость и жаростойкость деревьев и кустарников. К примеру, испытывают березы, тополя, липы, клены, дубы и рябины, которые создают микроклимат города и защищают улицы от пыльных бурь. Уделяют особое внимание выращиванию многолетних декоративных кустарников.

– В Уральске огромные деньги из местного бюджета тратятся на однолетние цветники. Они, конечно, создают декоративный эффект для города. Но мы предлагаем заменить их на многолетние посадки для экономии бюджета, – считает эксперт.

После внедрения научных каталогов на улицах и в скверах Уральска начали активнее высаживать мелколистную липу и обыкновенную рябину. В ассортимент местного лесхоза вошли дуб, каштан, разные виды берез.

Однако Роза Умурзакова отметила, что региональные питомники пока могут покрыть лишь около 10% потребности города в посадочном материале. Основная его часть поступает из Европы и России, а приживаемость таких растений нередко составляет лишь 40–50%. Поэтому участники конференции предложили разработать механизмы государственной поддержки местных питомников, включая долгосрочные контракты на выращивание саженцев. Это позволит производителям заранее планировать объемы и постепенно снижать импортозависимость.

Проект Green Science Kz продолжится в 2027 году. Участники намерены укреп­лять взаимодействие между учеными, государственными органами, специалистами по озеленению и местными сообществами.