«Зеленый» контроль Свежий выпуск 398 Досжан НУРГАЛИЕВ

Кыргызстан является важным внешнеторговым партнером Казахстана. За последние годы товарооборот между странами увеличился прак­тически в 2 раза – с 480 до 938 млн долларов. Значимой вехой в расширении торгово-экономического сотрудничества между странами является вступление в силу Договора о присоединении Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу. Дальнейшее углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве открывает новые горизонты сотрудничества для всех стран ЕАЭС, способствуя успешному преодолению сложностей современного периода.

Спикеры отметили, что расширение границ ЕАЭС за счет Кыргызстана создает странам-партнерам дополнительные возможности для роста товарооборота, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций и старта бизнес-проектов.

Между тем, наряду с положительными факторами данного процесса, в частности, с возможностью увеличения прозрачности регулирования трудовой миграции, снижения расходов на борьбу с нелегальной миграцией, членство Кыргызстана в ЕАЭС несет и определенные риски, которые нельзя сбрасывать со счета.

– Например, китайские товары под видом кыргызских могут завозиться на рынок Казахстана, – полагает руководитель управления департамента таможенного контроля Комитета госдоходов Минфина РК Кайрат Маубаев.

У вступления Кыргызстана в интеграционный альянс, несомненно, есть свои плюсы, по крайней мере, на нынешнем этапе. ЕАЭС – это большая экономическая площадка, где свободно могут перемещаться товары и финансы. При этом вероятен и реэкспорт товаров, когда китайские товары под видом кыргызских могут зайти в Казахстан. С учетом данного риска будет усилен мониторинг и налажен оптимальный информационный взаимообмен с таможенными органами государств – членов союза.

В свою очередь председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК Сакташ Хасенов пояс­нил, что сегодня на пунктах пропуска с Кыргызстаном отменен только таможенный и транспортный контроль, а ветеринарный и санитарный еще предстоит снять. При этом он напомнил, что в апреле текущего года уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией проведена оценка состояния дел в сфере санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля на этой границе. По итогам обследования Кыргызстану было рекомендовано провести комплекс мероприятий в целях соблюдения единых требований по осуществлению указанных видов контроля.

– В настоящее время проводится повторное обследование системы контроля на территории Кыргызстана. Если по итогам обследования будет вынесено положительное заключение, то Совет ЕАЭК должен определить дату снятия указанных видов контроля, – сказал С. Хасенов.

Спикер высказал мнение и о рисках, связанных с вероятностью проникновения на территорию Казахстана и ЕАЭС в целом опасных видов заболеваний животного происхождения.

– На сегодня все три проверки показали неготовность наших кыргызских коллег обеспечить на границе надлежащий уровень ветеринарной безопасности. То есть это отсутствие на пунктах пропуска необходимого оборудования, неблагополучие в стране по многим болезням и прочие факторы, – пояснил он.

По мнению С. Хасенова, пос­ледствия несовершенной системы ветконтроля наших парт­неров создают немалые риски для Казахстана. При этом нам есть что терять и чем рисковать. Например, Казах­стан впервые среди стран Цент­ральной Азии признан страной, свободной от ящура. Этот сертификат дает возможность отечественным товаропроизводителям свободного доступа на рынки других стран, в том чис­ле Европы. А в Кыргызстане, как известно, вспышки ящура нередко имеют место.

– Исходя из этой потенциальной опасности для Казах­стана и наших членов союза, мы считаем, что на сегодня ветеринарный контроль должен присутствовать до тех пор, пока на основании «дорожной карты» не будет дана положительная оценка системы ветконтроля и надзора Кыргызской Респуб­лики, – подчеркнул спикер.