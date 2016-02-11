​«Зеленый мост» в будущее

523
Владимир ОСИПОВ

Стороны отметили значительный потенциал в развитии взаимодействия в сфере альтернативных источников энергии, в рамках климатической политики, по привлечению инвестиций, внедрению современных экологических решений, «зеленых» технологий, а также в области совместных исследований.

Я. Шишко подчеркнул, что запланированная в 2017 году Международная специализированная выставка «ЭКСПО» на тему «Энергия будущего» в Астане является важным проектом, поскольку открывает широкие возможности для демонстрации технологической мысли современной Польши, передовых проектов, представляющих интерес для научных кругов и бизнеса. Он убежден, ЭКСПО будет способствовать активизации двустороннего сотрудничества между двумя странами.

Также отмечены перспективы сотрудничества в рамках казахстанской инициативы «Зеленый мост», которая охватывает реализацию региональных экологических проектов, а также создание механизмов развития «зеленых» технологий.

Министром выражен интерес к участию в казахстанских проектах, связанных с решением проб­лем деградации, опустынивания земель, Аральского моря, восстановлением лесных массивов, развитием экосистем. Польша обладает успешным опытом в решении подобных проблем. По словам Я. Шишко, для этого польским Правительством за последние десятилетия проделана большая системная работа. В результате сегодня выстроена система, обеспечивающая взаимодействие с такими институтами, как Национальный фонд окружающей среды и управления водным хозяйством и Банк охраны окружаю­щей среды. Деятельность данных институтов направлена на организацию инженерии и финансирования экологических проектов, что стимулировало привлечение «зеленых» инвестиций, интенсивное развитие центров трансферта «зеленых» технологий, исследовательских станций и лабораторий.

– Перспективные направления двустороннего сотрудничества будут учитывать уникальный опыт фонда и банка по привлечению «зеленых» инвестиций на государственном и региональном уровнях. В целях расширения партнерства в сфере окружающей среды будет подписан соответствующий международный договор, проект которого разрабатывается сторонами, – подытожил Е. Утембаев.  

