«Зеленый» переход

Предупреждение или предос­тережение о том, что «эпоха «неф­тяного изобилия» практически подходит к концу» и «настрой на широкое внедрение элементов Четвертой промышленной революции» предполагают глубокое интеллектуальное переосмысление и инновационные преобразования. В связи с чем Глава государства, на мой взгляд, не случайно обозначил их, «как вызовы, так и возможности», которые потребуют выработки новых стимулов для достижения заданных в Послании параметров и факторов путем практического внедрения действенных механизмов, обеспеченных качественными и существенными изменения­ми в законодательстве.

Сейчас казахстанский бизнес плотно контактирует с коллегами из Китая. КНР проявляет огромный интерес к «зеленой» экономике в Казахстане, и политика, которую Поднебесная реализовала в области низкоуглеродного развития, впечатляет, поскольку в короткий срок были значительно снижены выбросы в атмосферу.

В первую очередь есть готовность к обмену опытом по экологически чистым производствам, плотному взаимодействию и сотрудничеству в научной и инновационной сфере. Во-вторых, к внедрению энергоэффективных и энергосберегающих предприятий, расширению альтернативной и «чистой» энергии, электромобилей и заправочных станций для них, выпуску органических удобрений и выращиванию сельхозпродукции, передаче цифровых технологий по широкому спектру изделий, проведению многих других перспективных и инновационных проектов.

Страны Европейского союза и ОЭСР также заинтересованы в инвестировании, особенно это связано с созданием Международного финансового центра и намерением открытия Международного центра «зеленых» технологий, расцениваемого как наследие ЭКСПО-2017.

И малый, и крупный бизнес смогут лидировать в заявленном переводе предпринимательства на «зеленые» рельсы. В современных условиях и существующей конкуренции на мировых рынках приверженность к «зеленым» подходам приветствуется и является надежным источником выживания. По данным анализа ПРООН, поворот к низкоуглеродному развитию демонстрируют корпорации и страны, принимая обязательства по решительному сокращению выбросов углерода и отказу от углеводорода. Международные финансовые институты прекращают поддержку ископае­мого топлива, так, например, Мировой банк объявил об отказе от проектов в нефтегазовой отрасли. Инвесторы выводят средства из «углеродоемких» проектов, в 2017 году заявлено 5,5 трлн долларов дивестиций, Норвежский суверенный фонд выводит из «углеродных» активов более 1 трлн долларов и крупнейшие страховые компании из ископаемого топлива, а Китай объявил о запуске крупнейшего в мире национального углеродного рынка. С учетом этого тренда посыл, обозначенный в Послании Президента по внедрению комплексных информационно-технологических платформ, экологичности и эффективности работы самих производителей энергии, приоб­ретает особый смысл. Сделанный в нем акцент на стремительное движение к прогрессу в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является актуальным как никогда и обозначает четкий вектор направленности в современных условиях.