Свежий выпуск

«Зеленый» переход

Айгуль Соловьева, президент ОЮЛ «Фонд содействия региональному развитию и местному самоуправлению «Аймак»

Предупреждение или предос­тережение о том, что «эпоха «неф­тяного изобилия» практически подходит к концу» и «настрой на широкое внедрение элементов Четвертой промышленной революции» предполагают глубокое интеллектуальное переосмысление и инновационные преобразования. В связи с чем Глава государства, на мой взгляд, не случайно обозначил их, «как вызовы, так и возможности», которые потребуют выработки новых стимулов для достижения заданных в Послании параметров и факторов путем практического внедрения действенных механизмов, обеспеченных качественными и существенными изменения­ми в законодательстве.

Сейчас казахстанский бизнес плотно контактирует с коллегами из Китая. КНР проявляет огромный интерес к «зеленой» экономике в Казахстане, и политика, которую Поднебесная реализовала в области низкоуглеродного развития, впечатляет, поскольку в короткий срок были значительно снижены выбросы в атмосферу.

В первую очередь есть готовность к обмену опытом по экологически чистым производствам, плотному взаимодействию и сотрудничеству в научной и инновационной сфере. Во-вторых, к внедрению энергоэффективных и энергосберегающих предприятий, расширению альтернативной и «чистой» энергии, электромобилей и заправочных станций для них, выпуску органических удобрений и выращиванию сельхозпродукции, передаче цифровых технологий по широкому спектру изделий, проведению многих других перспективных и инновационных проектов.

Страны Европейского союза и ОЭСР также заинтересованы в инвестировании, особенно это связано с созданием Международного финансового центра и намерением открытия Международного центра «зеленых» технологий, расцениваемого как наследие ЭКСПО-2017.

И малый, и крупный бизнес смогут лидировать в заявленном переводе предпринимательства на «зеленые» рельсы. В современных условиях и существующей конкуренции на мировых рынках приверженность к «зеленым» подходам приветствуется и является надежным источником выживания. По данным анализа ПРООН, поворот к низкоуглеродному развитию демонстрируют корпорации и страны, принимая обязательства по решительному сокращению выбросов углерода и отказу от углеводорода. Международные финансовые институты прекращают поддержку ископае­мого топлива, так, например, Мировой банк объявил об отказе от проектов в нефтегазовой отрасли. Инвесторы выводят средства из «углеродоемких» проектов, в 2017 году заявлено 5,5 трлн долларов дивестиций, Норвежский суверенный фонд выводит из «углеродных» активов более 1 трлн долларов и крупнейшие страховые компании из ископаемого топлива, а Китай объявил о запуске крупнейшего в мире национального углеродного рынка. С учетом этого тренда посыл, обозначенный в Послании Президента по внедрению комплексных информационно-технологических платформ, экологичности и эффективности работы самих производителей энергии, приоб­ретает особый смысл. Сделанный в нем акцент на стремительное движение к прогрессу в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является актуальным как никогда и обозначает четкий вектор направленности в современных условиях.

Популярное

Все
Архивные документы свидетельствуют: казахи не жалели средств на обучение своих детей
Лев Гумилев: Ученый был убежден, что истинная дружба народов возможна только при глубоком уважении к достоинству, чести, культуре, языку и истории каждого народа
Отечественная картина «Оралман», снятая в 2017 году, побила рекорд: за последние два года ее посмотрели свыше миллиона зрителей
Солнечные часы Алима Сабитова
Казахская сноха Анастасия
На земле Жетысу, кажется, тронь камень – и он заговорит, расскажет о подвигах наших предков
Жители региона широко отметили 90-летие известного писателя, драматурга и журналиста, общественного и политического деятеля Шерхана Муртазы
Восстанавливая историческую справедливость
Сохраняя национальный код
Две ратификации и один запрос
Область Жетысу: новый импульс социально-экономическому развитию
Конвенция увлеченных
Учи язык с детства
Территория актуальных пьес
Радость в мелочах
Хайку, Эшер, Бонапарт и корова
Люблю, следовательно, говорю
В горы – за здоровьем
Сердце матери
Потеплело
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Участие президента в работе саммита "Центральная Азия – Россия" – самое главное
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное заявление
Жительница Экибастуза, взобравшись на вышку, требовала наказать обидчиков своих сыновей
Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем – Токаев
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
В МВД РК прокомментировали видео с "нападением на россиянина"
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана
Токаев озвучил предложение по продвижению русского языка
Лучше использовать транспортно-транзитный потенциал Центральной Азии призвал Токаев
Нигериец более 3 лет скрывался от полиции в Казахстане
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Маулен Ашимбаев: Мы должны помнить и чтить судьбоносные дат…
Свежий выпуск
Две ратификации и один запрос
Свежий выпуск
Конвенция увлеченных
Свежий выпуск
Потеплело

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]