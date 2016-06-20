​Зеленый пояс Астаны

Глава государства совершил объезд лесосеменной плантации и лесного питомника «Ак кайын», выслушал отчет о ходе работ по увеличению общей площади лесопосадок, планах развития зеленой зоны и ее биоразно­образия до 2018 года. Кроме того, Нурсултан Назарбаев принял участие в традиционном выпуске на столичные лесные просторы фазанов – еще 150 птиц пополнили местную фауну.

Как подчеркнул Президент на брифинге по итогам посещения, зеленые насаждения вокруг Астаны образовались благодаря кропотливому труду работников лесного хозяйства и ученых.

Общая площадь возникших за эти годы лесонасаждений составляет 73 тыс. га, ежегодно дополнительно высаживается 5 тыс. га деревьев. Это объем, равный по площади национальному парку «Бурабай». Следующая задача – объединить лесонасаждения, созданные вокруг столицы, с зоной парка «Бурабай», сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на необходимость развития лесоразведения в каждом регионе для улучшения экологических условий в стране.

– За эти годы построена не только новая столица Астана, но и «второе Боровое». Ничего подобного ранее не было. Так же как в степи был воздвигнут новый город, появилась и зеленая зона вокруг него. Благодаря этому в городе стало меньше пыли, ветра. В этих лесах произрастает несколько сортов ягод, появилась и живность, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В заключение Глава государства призвал всех граждан страны внести свой вклад в высадку лесонасаждений и бережно относиться к природным богатствам Казахстана.

Как уже отмечалось, на сегодня площадь лесонасаждений вокруг столицы превысила 73 тыс. га. Ежегодно зеленая зона планомерно увеличивается (к 2020 году ее площадь должна составить 100 тыс. га), вместе с тем параллельно ведутся работы на уже засаженных деревьями территориях – новыми саженцами заполняются так называемые «кулисы», то есть пространство между имеющимися рядами деревьев. В перспективе планируется соединение зеленой зоны столицы с лесами Аккольского района Акмолинской области.

– Сажать лес в таких не самых благоприятных почвенных и непростых климатических условиях очень сложно, но мы научились это делать, в том числе благодаря поддержке ученых, которые разрабатывают для нас рекомендации, очень помогающие в работе. Ежегодно мы ведем посадку от 4 до 5 тысяч гектаров, и средняя приживаемость составляет более 70 процентов, – рассказал вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев.

По данным МСХ, для выращивания необходимого посадочного материала, который будет использоваться для развития зеленой зоны Астаны, ежегодно производится сбор более 30 тонн плодов деревьев и кустарников, после переработки которых получается свыше 3 тонн семян. Для того чтобы обеспечить эту потребность, на территории питомника «Ак Кайын» создана постоянная лесосеменная плантация, на которой сейчас произрастают деревья и кустарники 61 вида (всего около 50 тыс. штук), пригодные для получения семян. Кроме того, здесь же в «Ак Кайыне» в 2002 году был создан арборетум (опытный ботанический сад), на котором производятся работы по испытанию и районированию древесных и кустарниковых пород в условиях зеленой зоны Астаны. Из семян, собранных в арборетуме, уже выращивается посадочный материал для лесосеменной плантации.

В целях развития туризма и рекреации в зеленой зоне столицы в 2014 году на территории Кызылжарского лесничества «Жасыл Аймак» создан сафари-парк. В 2015 году разработан проект по расширению территории парка до 300 га с последующим увеличением поголовья диких животных.

Кстати, создание зеленой зоны Астаны не просто привело к увеличению числа местной фауны, но и повлияло на ее разнообразие. Например, по данным Министерства сельского хозяйства, в зеленых насаждениях близ столицы были замечены даже лоси.