Зеленый пояс вдоль дороги

Таза Қазақстан
Юлия Унжакова

Вдоль междугородной трассы от Жезказгана до Сатпаева планируется высадить 8,5 тыс. деревьев.

фото акимата Жезказгана

На сегодняшний день уже укоренили 5,1 тыс. саженцев. В посадке приняли участие порядка тысячи человек, в том числе сотрудники промышленных предприятий, государственные служащие, ветераны и волонтеры. В этом году к озеленению впервые привлекли профессиональных денд­рологов, которые должны помочь подобрать правильный подход к высадке и обеспечить лучшую приживаемость деревьев. Как отметили в акимате Жезказгана, главное – не только посадить тысячи саженцев, но и обеспечить им полноценный уход, чтобы через несколько лет регион действительно стал зеленее.

#акция #экология #Жезказган #озеленение #Таза Қазақстан

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