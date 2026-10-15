Зеленый пояс вдоль дороги

На сегодняшний день уже укоренили 5,1 тыс. саженцев. В посадке приняли участие порядка тысячи человек, в том числе сотрудники промышленных предприятий, государственные служащие, ветераны и волонтеры. В этом году к озеленению впервые привлекли профессиональных денд­рологов, которые должны помочь подобрать правильный подход к высадке и обеспечить лучшую приживаемость деревьев. Как отметили в акимате Жезказгана, главное – не только посадить тысячи саженцев, но и обеспечить им полноценный уход, чтобы через несколько лет регион действительно стал зеленее.