Зеленый пояс вдоль дороги Таза Қазақстан 22 октября 2026 г. 1:00 Юлия Унжакова Вдоль междугородной трассы от Жезказгана до Сатпаева планируется высадить 8,5 тыс. деревьев. фото акимата Жезказгана На сегодняшний день уже укоренили 5,1 тыс. саженцев. В посадке приняли участие порядка тысячи человек, в том числе сотрудники промышленных предприятий, государственные служащие, ветераны и волонтеры. В этом году к озеленению впервые привлекли профессиональных дендрологов, которые должны помочь подобрать правильный подход к высадке и обеспечить лучшую приживаемость деревьев. Как отметили в акимате Жезказгана, главное – не только посадить тысячи саженцев, но и обеспечить им полноценный уход, чтобы через несколько лет регион действительно стал зеленее. #акция #экология #Жезказган #озеленение #Таза Қазақстан