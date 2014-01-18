«Зеленый» прорыв

Политика

В русле подготовки к ЭКСПО-2017 в Казахстане ускоряется процесс развития возобновляемых источников энергии. Немаловажно и то, что местом проведения ЭКСПО выбрана Астана, где большое внимание уделяется инновациям, в частности, реализуется проект SMART-Астана, предполагающий внедрение технологий «умного» города. В столице уже реализован уникальный опыт строительства университета третьего поколения – Назарбаев Университета. Он создан с чистого листа с участием ведущих зарубежных вузов и сочетает три компонента, без которых сегодня немыслим исследовательский вуз: образование, исследования, инновации.

Из опыта истории всемирных выставок следует сказать, что подобные мероприятия способствовали изменению хода развития стран, которые осуществляли такую миссию, а сами объекты становились брендом государства. Например, 300-метровая Эйфелева башня в Париже, служившая входом на Всемирную выставку в 1889 году, стала главной достопримечательностью и визитной карточкой всей Франции. Подобное должно произойти и в Астане посредством строительства «зеленого квартала».

Как отмечают эксперты, вложения и усилия по проведению выставки в Астане в конечном итоге себя оправдают. В частности, павильонные мощности ЭКСПО-2017 будут способствовать укреплению инновационно-интеллектуального кластера, который планируется сформировать в Астане вокруг Назарбаев Университета. Про­изойдет рывок в развитии городской инфраструктуры и секторов «зеленой» экономики; продолжится популяризация Казахстана и его достижений в мире.

Особо следует отметить и основную тематику предстоящей выставки – «Энергия будущего». Может показаться парадоксальным, что Казахстан, известный в мире как нефтяная держава, добровольно берется за развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Однако именно наша страна одной из первых на пространстве СНГ объявила о начале своего перехода к принципам «зеленой» экономики, согласно которым отходы должны возвращаться обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе.

Понятие «зеленой» экономики во многом коррелируют с широко употребляемым понятием «устойчивое развитие», основной смысл которого сводится к тому, что современное развитие должно не только удовлетворять потребности настоящего времени, но и не ставить под угрозу жизнедеятельность будущих поколений. Казахстан на своем опыте реализует такой идейный принцип. В первую очередь это отразилось в создании Национального фонда, который стал не просто механизмом аккумулирования средств от продажи нефтяных ресурсов, как принято считать. Национальный фонд – есть проявление социальной ответственности нынешнего поколения перед будущими. Другим крупным шагом в этом направлении стало выдвижение Казахстаном инициативы «Зеленый мост» и Глобальной энерго-экологической стратегии. По оценкам, к 2050 году преобразования в рамках «зеленой» экономики позволят дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более 500 тыс. новых рабочих мест, сформировать новые отрасли и обеспечить высокие стандарты качества жизни для населения.

Зарема ШАУКЕНОВА, директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН, член-корреспондент НАН РК

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