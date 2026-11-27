фото Анатолия Тернова

Зона экологического бедствия

Первое испытание ядерного оружия на Семипалатинском испытательном полигоне было произведено 29 августа 1949 года. Взрыв произошел на высоте 30 мет­ров над землей, его мощность составила 20 килотонн. По своим последствиям он был сопоставим со взрывами ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки.

Деятельность полигона делится на два периода: открытых испытаний (наземных и в воздухе) и подземных.

С 1949 по 1963 год было произведено 138 воздушных и 28 наземных ядерных взрывов. После вступления в силу Международного договора о их запрещении в трех средах – в воздухе, космосе и под водой, подписанного 10 октября 1963 года в Москве между СССР, США и Великобританией, на полигоне стали проводить только подземные взрывы.

Пик испытаний пришелся на 1961 и 1962 годы. За этот период было произведено 68 ядерных взрывов, только за один сентябрь 1961-го – 15 испытаний. С 1964 по 1989 год на Семипалатинском полигоне прогремели еще 352 ядерных взрыва под землей, их мощность достигла 150 килотонн. А суммарная мощность всех взрывов, произведенных в республике, превысила 50 мегатонн. Радиоактивные осадки распространились на территории 304 тыс. кв. км, где проживали более 1,7 млн человек.

Семипалатинская область стала зоной экологического бедствия. Вся территория подверглась загрязнению продуктами взрывов, более миллиона человек получили радиационное облучение в различном диапазоне доз.

12 февраля 1989 года в результате нарушения технологии подготовки скважины к взрыву произошел поверхностный выброс радиоактивных газов (они периодически случались). Через два дня в 110 км от эпицентра испытаний радиоактивный фон составил 4 000 микрорентген в час. Это событие стало толчком к созданию в Казахстане антиядерного движения.

Вслед за закрытием Семипалатинского полигона мораторий на испытания ядерного оружия был объявлен на четырех крупнейших полигонах мира – это Новая Земля (Россия), Невада (США), Мороруа (Франция) и Лобнор (КНР). 29 августа 1991 года напряженная борьба за прекращение взрывов на семипалатинской земле увенчалась успехом – первым Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым был подписан Указ № 409 о закрытии полигона.

Эксперименты на Опытном поле

В год 30-летия Независимости ученые Национального ядерного центра РК полностью завершили комплексное радиоэкологичес­кое обследование Семипалатинского испытательного полигона, начавшееся в 2008 году. За это время обследовано более 18 тыс. кв. км, выполнены десятки тысяч лабораторных анализов, проведена оценка радиационного состояния почвы, воды, воздуха, растительного и животного мира. И самое главное, определены пути приведения в общее безопасное состояние земель полигона для дальнейшего их использования в хозяйственном обороте страны.

В результате множества отборов проб и экспериментов получен огромный объем информации относительно радиационной обстановки на этой территории. Главное, выявлены все значимые участки радиоактивного загрязнения, выяснены основные пути и механизмы текущего и потенциального распространения радиоактивных веществ.

– Проведенные работы в рамках комплексного экологического обследования территории Семипалатинского испытательного полигона позволили с высокой степенью надежнос­ти понять его современное радио­экологическое состояние, оценить воздействие испытаний ядерного оружия на объекты окружающей среды – поч­венный покров, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир и рассчитать дозы облучения, которые может получить человек, проживая на обследуемой территории, – говорит директор филиала Института радиационной безопаснос­ти НЯЦ РК Асан Айдарханов.

Одно из самых загрязненных мест на территории полигона, так называемое Опытное поле, начали изучать в 2010 году. Выяс­нилось, что этот участок, ранее значившийся на картах сплошным темным красным пятном как зона содержания повышенного радиационного фона, ныне может быть раскрашен в разные оттенки этого цвета. Поскольку наиболее загрязненные места располагаются локально, иногда в диаметре всего лишь 40–50 метров.

На территории испытательных площадок Дегелен и Опытное поле весной 2011 года создали экспериментальное фермерское хозяйство. Начинающие фермеры, облачившись в защитные костюмы, обрабатывали землю и пасли скот. Все это организовывалось с целью изучить механизмы перехода радионуклидов в продукты сельского хозяйства в результате деятельности человека. На ферме паслись овцы, козы, крупный рогатый скот. И даже был свой курятник. Нигде в мировой литературе пока нет данных о переходе радионуклидов в птицеводстве.

Практически все, что исследовалось на этой научной ферме, можно охарактеризовать словом «впервые». Здесь изучили овощную продукцию, традиционно произрастающую в Казахстане, а также сеяли пшеницу и овес. Все данные тщательно фиксировали.

Сами экологи результаты комп­лексного обследования оценивают во многом как неожиданные. Если сначала тот же изотоп трития находили только в воде, то позже его обнаружили в виде органических соединений, то есть в растениях и почве. Выяснилось также, что осенью и зимой, когда природа замирает, его концентрация в воздухе резко падает. Такие наблюдения были проведены впервые и оказались важными для понимания естественных процессов.

Больше всего «красными» зонами пестрит карта площадки Опытное поле. Это неудивительно: военные провели здесь 30 наземных и 86 воздушных ядерных испытаний. Пятна с наиболее высоким загрязнением специалисты НЯЦ уже рекультивировали – сняли верхний слой почвы, переработали, поместили в хранилища на долгое время. Все подходы к таким центрам перекрыты системой заграждений.

Дело за инвесторами

Сейчас в области Абай взялись за реабилитацию земель, оставшихся в наследство от испытательного полигона: пустующие угодья планируют вернуть в хозяйственный оборот и засадить лесом. Недавно акиму области презентовали программу лесоразведения на бывшей испытательной площадке. В нее включены порядка 100 тыс. га, которые сегодня не задействованы в экономике, но в принципе пригодны для выращивания деревьев.

Финансирование – ориентировочно 80 млрд тенге – рассчитывают привлечь из частных источников и через международные климатические инструменты. Реализовать проект планируется за 12 лет. Старт высадок намечен на 2027 год: для начала порядка тысячи гектаров, с последующим ежегодным наращиванием до 8–9 тыс. Если все пойдет по плану, регион получит 264 млн новых деревьев и питомник, способный выпускать свыше 22 млн саженцев ежегодно. В пиковый период инвес­торы планируют создать около 2 тыс. сезонных рабочих мест, еще до 400 человек смогут трудоустроить­ся на постоянной основе.

О том, что в регионе ищут инвесторов для восстановления экосистемы на территории бывшего полигона, говорили и прежде.

– Мы пытаемся заинтересовать инвесторов использовать территорию бывшего полигона. Пространства там огромные, и есть все возможности для реализации проектов по поглощению углерода, – поясняет руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай Ануар Бейсенов. – Речь идет о механизме углеродных кредитов. Логика проста: бизнес и инвесторы вкладываются в инициативы, которые либо снижают выбросы парниковых газов, либо наращивают их поглощение.

Посаженные деревья по мере роста забирают углекислый газ из воздуха. Этот объем просчитывается и верифицируется по утвержденным методикам, а полученные углеродные единицы становятся товаром на международном климатичес­ком рынке.

Так что будущий лес на мес­те полигона – это не только экология, но и перспективный долго­срочный инвестиционный актив. Однако средства не дают за сам факт высадки миллионов саженцев. Нужно подтвердить, что лес прижился, развивается, реально поглощает углерод, а экологичес­кий эффект поддается измерению и независимой проверке.

Пока госорганы решают, как привлечь инвестров для улучшения экологии региона, масш­табная акция «Таза Қазақстан» логично продолжает эволюцию экологической повестки страны. Рядом с крупными государственными и инвестиционными проектами – реабилитацией бывшего полигона, лесовосстановлением, углеродными кредитами – «Таза Қазақстан» работает на развитие в обществе экологической культуры: чистая улица, посаженное дерево, убранный берег реки.