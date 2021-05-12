«Зеленый» след

Максут Иржанов

Акция, организаторами которой выступили ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие

G-Global» и Общественный фонд Салтанат Рахимбековой, состоялась в рамках поддержки инициативы Президента страны по высадке в Казахстане в течение ближайших 5 лет более 2 млрд деревьев.

В мероприятии приняли участие руководители госорганов, депутаты Парламента, коллеги, ученики, друзья, родственники экс-президента Гражданского альянса Казахстана Салтанат Темиркуловны Рахимбековой.

Аллея, по словам первого заместителя председателя партии «Ауыл» Толеутая Рахимбекова, поя­ви­­лась 10 октября прошлого года.

– Осенью прошлого года мы посадили здесь 55 деревьев, потому что Салтанат ушла из жизни, когда ей было 55 лет. Теперь она навсегда останется в нашей памяти в этом возрасте. Нынче мы посадили еще 110 деревьев. И, посоветовавшись со специалистами, будем теперь весной и осенью ежегодно высаживать по 55 деревьев. Благодарим акимат Нур-Султана, районные акиматы, администрацию парка за поддерж­ку мероприятия, – сказал он.

О том, что посадка деревьев на аллее станет ежегодной традицией, сообщила и общественный деятель Айгуль Соловьева.

– Мы с огромным сожалением вспоминаем сегодня о том, что потеряли солнечного, светлого человека, который много сделал для блага общества. Аллея имени Салтанат Рахимбековой всегда будет дарить столице свою атмосферу. Безусловно, пос­ледователи, ученики Салтанат Темиркуловны станут ухаживать за посадками, это хороший пример того, как человек оставляет «зеленый» след на земле, – подчеркнула представитель граж­данского сектора.

– Она сделала очень многое не только для проектов, касающихся развития женского предпринимательства, но и в целом для развития «зеленой» экономики в Казахстане. У нее всегда были прогрессивные идеи. Думаю, коалиция сможет достойно продолжать ее дело, – отметила менеджер по связям с Правительством и общественностью одной из транснациональных компаний Александра Аккирман.

Теплые слова в адрес Салтанат Рахимбековой и важности ее «зеленых» проектов говорили депутаты Мажилиса Парламента Лаззат Рамазанова, Майра Айсина и Елдос Абаканов, заместитель главы офиса Программы ОБСЕ в Нур-Султане Диана Дигол, исполнительный директор ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global» Асхат Сулейменов и многие другие.

– Очень сожалею, что сажать деревья сегодня приходится не вместе с Салтанат Темиркуловной, а в память о ней, – выразила общую мысль всех присутствую­щих Диана Дигол.

Наша справка. Салтанат Рахимбекова (1965–2020) – общест­венный деятель, доктор экономических наук. Являлась основателем Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global и ряда общественных организаций по поддержке сельских женщин и молодежи, была членом Совета по переходу к «зеленой» экономике при Президенте РК, главой Гражданского альянса Казахстана, председателем Общественного совета Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Внесла бесценный вклад в развитие гражданского общества.

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