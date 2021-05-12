Акция, организаторами которой выступили ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие
G-Global» и Общественный фонд Салтанат Рахимбековой, состоялась в рамках поддержки инициативы Президента страны по высадке в Казахстане в течение ближайших 5 лет более 2 млрд деревьев.
В мероприятии приняли участие руководители госорганов, депутаты Парламента, коллеги, ученики, друзья, родственники экс-президента Гражданского альянса Казахстана Салтанат Темиркуловны Рахимбековой.
Аллея, по словам первого заместителя председателя партии «Ауыл» Толеутая Рахимбекова, появилась 10 октября прошлого года.
– Осенью прошлого года мы посадили здесь 55 деревьев, потому что Салтанат ушла из жизни, когда ей было 55 лет. Теперь она навсегда останется в нашей памяти в этом возрасте. Нынче мы посадили еще 110 деревьев. И, посоветовавшись со специалистами, будем теперь весной и осенью ежегодно высаживать по 55 деревьев. Благодарим акимат Нур-Султана, районные акиматы, администрацию парка за поддержку мероприятия, – сказал он.
О том, что посадка деревьев на аллее станет ежегодной традицией, сообщила и общественный деятель Айгуль Соловьева.
– Мы с огромным сожалением вспоминаем сегодня о том, что потеряли солнечного, светлого человека, который много сделал для блага общества. Аллея имени Салтанат Рахимбековой всегда будет дарить столице свою атмосферу. Безусловно, последователи, ученики Салтанат Темиркуловны станут ухаживать за посадками, это хороший пример того, как человек оставляет «зеленый» след на земле, – подчеркнула представитель гражданского сектора.
– Она сделала очень многое не только для проектов, касающихся развития женского предпринимательства, но и в целом для развития «зеленой» экономики в Казахстане. У нее всегда были прогрессивные идеи. Думаю, коалиция сможет достойно продолжать ее дело, – отметила менеджер по связям с Правительством и общественностью одной из транснациональных компаний Александра Аккирман.
Теплые слова в адрес Салтанат Рахимбековой и важности ее «зеленых» проектов говорили депутаты Мажилиса Парламента Лаззат Рамазанова, Майра Айсина и Елдос Абаканов, заместитель главы офиса Программы ОБСЕ в Нур-Султане Диана Дигол, исполнительный директор ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global» Асхат Сулейменов и многие другие.
– Очень сожалею, что сажать деревья сегодня приходится не вместе с Салтанат Темиркуловной, а в память о ней, – выразила общую мысль всех присутствующих Диана Дигол.
Наша справка. Салтанат Рахимбекова (1965–2020) – общественный деятель, доктор экономических наук. Являлась основателем Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global и ряда общественных организаций по поддержке сельских женщин и молодежи, была членом Совета по переходу к «зеленой» экономике при Президенте РК, главой Гражданского альянса Казахстана, председателем Общественного совета Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Внесла бесценный вклад в развитие гражданского общества.