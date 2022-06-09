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Зеленый спецназ никогда не проигрывает
Старший лейтенант А.Жаналипов

В календаре праздников Казахстана 9 июня – День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения. История праздника началась совсем недавно, 16 июня 2021 года постановлением Правительства его объявили профессиональным праздником.

Объявление профессионального праздника – дань уважения всем тем, кто сохраняет конституционный строй и целостность страны, участвуя в специальных операциях, поддерживает общественную безопасность и порядок, оберегает мирную жизнь и спокойствие граждан Республики Казахстан.

Праздник закрепит годами устоявшиеся традиции преемственности, чествования передовиков службы и ветеранов подразделений специального назначения, будет способствовать военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, передаче духовных и морально-нравственных ценностей, воинских традиций из поколения в поколение.

В Пограничной службе КНБ тоже есть свое подразделение специального назначения, бойцы которого называют его просто и коротко «зеленый спецназ». Расскажем о нем более подробно. В чем его задача, для чего предназначен и почему называют «зеленый спецназ».

Управление специального назначения – основное мобильно-боевое тактическое формирование Пограничной службы, предназначенное для выполнения специальных задач по охране, защите и обороне государственной границы. «Спецназовцы» способны к совершению быстрых маневров, в том числе с применением посадочного, парашютного и штурмового способа десантирования. Они действуют как самостоятельно, так и в составе войсковой группировки. Подразделение отличается усиленной боевой подготовкой, дополнительными средствами огневой поддержки и боевого обеспечения, более модернизированной военной техникой. Главная задача пограничного спецназа быть готовым к выполнению любых задач командования, как на суше, так и на море.

История «зеленого спецназа» берет свое начало 15 марта 1982 года, с формирования десантно-штурмовой маневренной группы Восточного Краснознаменного пограничного округа. Первые такие подразделения появились в годы войны в Афганистане. В независимом Казахстане в ноябре 1999 года в структуру Пограничной службы вводится ДШМГ, на личный состав которой было возложено выполнение специальных задач по охране, защите и обороне государственной границы. 

Бойцы спецназа призваны вести поиск и ликвидацию вооруженных нарушителей государственной границы, диверсионно-разведывательных и террористических групп в пограничном пространстве, осуществлять активные разведывательно-поисковые действия в приграничных районах на труднодоступных и горных участках с целью выявления признаков нарушения государственной границы, незаконного промысла и контрабанды. В задачи подразделения также входит организация и проведение войсковой разведки.

Подразделения специального назначения должны быть готовы к выполнению поставленных задач в любых условиях обстановки. Ежедневные  тренировки по овладению навыками горной подготовки, прыжкам с парашютом, обучению минно-взрывному делу, саперному ремеслу, умению корректировать огонь артиллерии непрерывно и устойчиво выводят пограничный спецназ на уровень эталона. Бесспорно, что для военнослужащих специальных подразделений физическая подготовка имеет особое значение, поэтому она остается основным предметом боевой подготовки, важной неотъемлемой частью воинского обучения и воспитания личного состава.

Марш-броски, преодоление естественных преград, молниеносные действия при штурме требуют поддержания хорошей физической формы. Отсюда, и довольно жесткий отбор в спецподразделение. Тем не менее, «новички», имеющие солидный багаж знаний и умений, уступают бывалым спецназовцам. Поэтому для вновь призванных военнослужащих здесь предусмотрены учебные сборы, во время которых, опять же, большое внимание уделяется физическому совершенствованию.

Для оценки состояния физической подготовленности ежемесячно все военнослужащие сдают зачеты с начислением соответствующих баллов за каждое упражнение. Прошедшие испытание на «отлично» могут рассчитывать на дальнейший карьерный рост. Получившим неудовлетворительную оценку разрешается пройти пересдачу в течение месяца. Если же при повторной сдаче военнослужащий вновь показывает плачевный результат, то ему придется распрощаться с престижной службой.

Пограничный спецназ имеет много боевых традиций.  Одна из них - защита зеленого берета. Сложилось так, что у каждого элитного подразделения в качестве головного убора есть береты различных цветов. У  десантников – это голубые береты, у спецназа Национальной гвардии – краповые, а у пограничников –  зеленые. Для каждого, кто служит в  элитном соединении, честь цветов берета – священна.

Состязание является настоящим испытанием силы и духа военнослужащего. Не каждый боец способен пройти его до конца. Оно проходит в течении нескольких дней, которые запоминаются военнослужащим навсегда. Как и их «краповые» сотоварищи из Национальной гвардии, пограничные спецназовцы буквально кровью и потом зарабатывают право быть в числе элиты своего ведомства. Чем труднее путь, тем почетнее и приятнее обладание правом носить символ пограничного спецназа – зеленый берет.

– Служить в «зеленом спецназе» доводится не каждому желающему. Кроме успехов в спорте и боевых навыков, главными критериями является патриотизм, порядочность и дисциплина, – с гордостью рассказывает начальник управления специального назначения подполковник Руслан Жампеисов. - В нашем дружном коллективе живет чувство ответственности за порученное дело и гордость, что мы с этим делом справляемся. В подразделении бок о бок служат парни разного возраста, с разным опытом: одни из них в подразделении со дня становления, с большим опытом, другие начали боевой путь совсем недавно. И служат они не ради каких-то меркантильных интересов. Здесь - не то место. У всех свежи в памяти имена наших соратников, погибших при исполнении воинского долга - имена всех ушедших в бессменный дозор боевых товарищей. Помним мы и имя Ардака Казиева, который погиб при исполнении служебного долга во время спецоперации в 2011 году - задержании группы контрабандистов, пытавшихся переправить через государственную границу партию дизтоплива. На территории управления мы установили памятник павшему товарищу.

Всем известно, что пограничник на границе не боится никаких угроз и при сложных стечениях обстоятельств готов выполнить задачу по защите государственной границы. Пограничник знает, как бы не было тяжело в изменяющейся обстановке на границе, на помощь всегда придет спецназ и подставит свое надежное плечо.

Спецназ работает там, где исчерпаны все возможности и мало шансов на успех. Спецназ приходит тогда, когда это максимально важно и все надежды только на него. Спецназ не проигрывает никогда!

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