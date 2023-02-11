Зеленый свет: автомобилистам могут разрешить езду по автобусной полосе в Астане

Общество
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Такую возможность рассматривают в акимате.

Фото: Kazpravda.kz

Возможность движения автомобилистов по выделенным полосам рассматривают в акимате столицы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт ведомства. 

Разрешить движение автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням планируют в Астане.

Для решения этого вопроса акимат организовал онлайн-голосование, которое продлится с 10 по 27 февраля 2023 года.

Пилотный проект уже внедрили по проспекту Абылай хана от улицы Пушкина до Манаса. Здесь вне часов пик обычный автотранспорт может передвигаться по автобусной полосе.

Автомобилям запрещается передвигаться по Bus Lane в утренний – с 07.30 до 9.30 и в вечерний – с 17.00 до 20.00 – часы пик.

Ссылка на онлайн-голосование. 

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