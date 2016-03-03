​Зеленый свет для бизнесвумен

Оно активно развивается при поддержке Совета деловых женщин Мангистауской области, куда сегодня входят 17 представительниц слабого пола. Правда, слабым его можно назвать с большой натяжкой. Ведь сегодня в регионе более 10 тыс. женщин руководят субъектами малого и среднего бизнеса.

– Наша задача – увеличить их количество. И мы отмечаем, что с каждым годом растет число женщин, которые решаются открыть свое дело. На примере одного банка могу сказать, что уже с 1 января нынешнего года по программе фонда «Даму» «Женщина в бизнесе» было одобрено 14 проектов на сумму 207 миллионов тенге, еще 7 ожидают открытия кредитной линии, – рассказывает Сауле Салихова, председатель Совета деловых женщин Мангистауской области при НПП «Атамекен».

Женщины чаще всего занимаются сферой услуг, торговлей, открывают автозаправки и автосервисы, а также парикмахерские, массажные салоны, швейные цеха.

– В Казахстане работает проект «Универмаг.kz». Там представлены только товары, которые сделаны в нашей стране. В него вошла и наша бизнесвумен – она шьет в собственном цехе одежду для будущих мам. Мы планируем создать такой проект и в нашем регионе, – отметила С. Салихова.

Основной акцент сегодня делается на развитие женского предпринимательства на селе. Тем более, что сырья для различного рода ремесел в Мангистау предостаточно. Большинство занимаются валянием войлока или вязанием из верблюжьей и овечьей шерсти. И сейчас женщины, будучи ранее конкурентками, даже стали объединяться в небольшие артели.

Актуальным бизнесом на селе стали и пекарни, и развитие придорожного сервиса. Тем более что «дорога жизни» Актау – Атырау уже практически отремонтирована.

– Но на большей части этой дороги нет мотелей или кафе. Я считаю, что это исключительно женский бизнес, и сейчас мы привлекаем наших женщин к реализации этой задачи, –подчеркнула Сауле Салихова.