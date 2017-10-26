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​«Зеленый свет» инвесторам
Асет Калымов, Талдыкорган

Делегация немецких бизнесменов прибыла в Алматинскую область с целью обсудить с представителями местных властей вопросы строительства крупного мясоперерабатывающего комплекса – инвестиционного проекта по производству полуфабрикатов из овечьего и козьего мяса стои­мостью 7,1 млрд тенге. Инвестором выступает германская компания BaumannGmbh&Co – крупнейший в Европе производитель продукции из баранины.

В ходе встречи аким области Амандык Баталов отметил большую значимость проекта для аграрного сектора страны. В республике насчитывается около 20 млн голов овец, но нет ни одного предприятия по переработке мяса МРС. Поэтому будущий завод станет хорошим партнером местным овцеводам. Акимат же создаст инвесторам благоприятные условия, включая подведение инженерных сетей к производственной площадке.

Между тем впервые о планах по реализации этого инвестпроекта говорилось еще год назад, в сентябре 2016-го. Тогда немецкие предпри­ниматели презентовали бизнес-идею руководству акимата и получили одобрение. И теперь глава региона просит инвесторов ускорить процесс проектирования, а также адаптирования проекта под местные климатические условия.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

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