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«Зеленый свет» перспективным проектам
Александр Вербинин

Реализуемая в Алматы регио­нальная программа поддерж­ки предпринимателей Almaty Business 2025 играет важную роль в предоставлении местным бизнесменам возможностей для реализации проектов в режиме максимального благоприятствования и при финансовом содействии государства.

В 2019 году по инициативе акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в рамках региональной программы поддержки бизнеса была создана кредитная организация Almaty Finance. Компания финансирует начинающий и действующий бизнес, зарегистрированный исключительно в Алматы.

Кредитование выдается в тенге под 2% годовых – для тех, кто реализует бизнес в промышленном парке, с максимальной суммой займа 70 млн тенге. Для всех остальных субъектов бизнеса лимит кредитования составит 500 млн тенге, а ставка по кредиту – 6% годовых. Срок кредитования – до 7 лет, целевое назначение – пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

По информации заместителя председателя правления ТОО «Almaty Finance» Зангара Салимбаева, компанией одобрены для финансирования 42 проекта на сумму 8,3 млрд тенге. Из них 26 проектов уже получили финансирование в размере 6,8 млрд тенге.

Проекты на сумму 800 млн тенге находятся в детальной проработке. Их реализация позволит создать более ста рабочих мест.

По словам представителя компании, кредитные средства направлены на реализацию проектов в различных отраслях, в том числе на открытие новой лаборатории, способной проводить более тысячи различных исследований, создание цеха по обжарке кофейных зерен, запуск швейного цеха, производство мебели и мебельной фурнитуры, изделий из металла, канцелярских товаров, гигиенических средств, строительство промышленного парка. Кроме того, в рамках программы поддержаны проекты в сфере IT-индустрии, в том числе организация электронных платежей и процессинговых услуг.

Наибольшее количество выданных займов приходится на легкую промышленность – 6 проек­тов, мебельную промышленность – 5, здравоохранение – 4, образование и спорт – 2 проекта.

Региональная программа развития предпринимательства Almaty Business 2025 направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, повышение доступности финансирования, снижение административных барьеров, развитие инфраструктуры для компаний малого и среднего бизнеса, обучение, сопровождение предпринимателей и привлечение инвесторов. В рамках программы созданы центр предпринимательства Qoldaý, Almaty Finance и микрофинансовая организация Almaty.

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