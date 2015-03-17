Зеленый свет – "зеленой" экономике 1562 Раиса ШУЛЕЕВА

Заместитель директора КИСИ ученый-экономист Лейла Музапарова рассказала, что институтом уже была презентована монография "EXPO 2017: энергия будущего". Огромное внимание к этой теме обусловлено государственной задачей, поставленной в Стратегии "Казахстан-2050", – активнее переводить экономику на рельсы "зеленых" технологий, смарт-решений и Интернета. Поэтому как хозяину EXPO 2017 Казахстану необходимо продемонстрировать свои возможности по переходу к энергетической модели будущего. Л. Музапарова подчеркнула, что эра ископаемых топливных ресурсов завершается. И уже ныне живущее поколение станет свидетелем Третьей индустриальной революции. В связи с этим на ЭКСПО в Астане возлагается задача обеспечить импульс росту альтернативных источников энергии в энергообеспечении Казахстана, повысить объемы инвестиций в «зеленую» экономику, развитие малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, популяризации нашей страны и наших достижений.



– Подготовка к Всемирной выставке 2017 года занимает в Стратегии "Казахстан-2050" особое место, – продолжила Лейла Маратовна. – В этом документе указывается: "Нам надо создавать условия для перевода общественного транспорта на экологически чистые виды топлива, внедрять электромобили и создавать для них соответствующую инфраструктуру".



Ядерной энергетике и ее перспективе придается не меньшее значение в стратегии. Ведь потребность в дешевой атомной энергии в обозримой перспективе будет только расти. Поскольку Казахстан является мировым лидером в добыче урана, то страна просто обязана иметь собственное производство топлива для АЭС и строить атомные станции. Об этих и других аспектах энергии будущего и "зеленой" экономики пойдет речь в новом номере журнала "Казах­стан-Спектр".



Международные выставки EXPO, посвященные различным темам, в мире проводились 34 раза. Одним странам они приносили коммерческий успех, другим – огромные убытки. А это значит, проведение EXPO требует тщательного анализа рисков и перспектив, создания в кратчайшие сроки крупных архитектурных проектов, обеспечения комфорт­ного пребывания гостей, привлечения инвестиций в строительство выставочных объектов и многого другого. После получения официального флага в июне 2014 года на 155-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок Астана дала старт строительству EXPO-city.



К преимуществам проведения EXPO в Астане ученые отнесли и развитие инфраструктуры. К примеру, в Акмолинской области введут в строй энергетический ветропарк "Самал", первый в Казахстане «зеленый» офисный комплекс Tarlan Towers, самое высокое здание в Центральной Азии – 80-этажный комплекс "Абу-Даби Плаза" и другие объекты. Ожидается другой не менее интересный объект – "Зеленый квартал", на территории которого разместятся административно-деловой центр, жилые кварталы, парки и объекты соцкультбыта. Понятно, что все они строятся с применением последних разработок в сфере энергоэффективности.



Положительный эффект должен ощутить вместе с крупным бизнесом и малый. По прогнозам экспертов, рост деловой активности и повышение доходов ожидаются прежде всего в сферах обслуживания, гостиничном бизнесе и внут­реннем туризме. Несомненным плюсом также является развитие инновационного потенциала и трансферт технологий. Так, в соответствии со стратегическим планом развития Казахстана до 2020 года доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме электропотребления составит более 3% – к 2020 году. Сегодня инвестиции в казахстанские проекты ВИЭ насчитывают свыше 107 млрд. тенге. При этом одним из наиболее перспективных направлений является ветроэнергетика.



Таким образом, проведение в Астане EXPO поможет нашей стране получить уникальный мировой опыт в сфере "зеленых" технологий, энергоэффективности и энергосбережения. То есть выставка станет катализатором в повышении конкурентоспособности, будет благоприятствовать повышению благосостояния казахстанцев и вхождению Казахстана в топ-30 развитых стран мира. Эксперты считают, что для достижения этих стратегических целей необходимо наращивать сотрудничество с европейскими организациями и странами (например, Европейским советом по возобновляемой энергетике) и изучать их опыт.



Ученые провели анализ развития альтернативной энергетики в странах Евросоюза и выявили ряд особенностей. Так, главным упущением было названо отсутствие стратегического осмысления в странах ЕС процесса перехода на возобновляемые источники энергии. Ученые считают, что при разработке технико-экономического обоснования проектов ВИЭ (которое должно было выявить их сильные и слабые стороны) не учитывались такие важные моменты, как предстоящие затраты на ремонт, модернизацию и демонтаж уже существующих объектов, например АЭС. К слову, в Европе нет единого мнения относительно "атомных" перспектив. В то время как Франция и Великобритания наращивают свою атомную энергетику, Германия намерена полностью от нее отказаться к 2022 году. Ситуацию усугубляет старость многих атомных электростанций в Европе. Их демонтаж требует огромных вложений, к чему страны не готовы, особенно в условиях мирового финансового кризиса. Кроме того, опыт Европы показал, что ВИЭ не предполагает быстрой финансовой отдачи. Так, стремление Испании к поощрению ВИЭ привело к масштабному долгу и ухудшению социально-экономического положения страны.



Казахстану в преддверии ЭКСПО следует принимать во внимание все негативные последствия непродуманной мировой политики развития альтернативной энергетики. Учиться на чужих ошибках актуально для нашей страны, сырьевая система природопользования которой в советские годы складывалась с экстремально высокими техногенными нагрузками на окружающую среду. Поэтому энергетику, основанную на ВИЭ, эксперты называют важным ресурсом модернизации нашей экономики. Для популяризации "зеленой" энергетики и формирования экологического мышления ученые предлагают проводить широкомасштабные акции, аналогичные таким успешным мировым программам, как "100 000 солнечных крыш", "Считай, экономь и плати", "Новый свет", "Энергоэффективный город" и другие. А учитывая наличие крупных месторождений редкоземельных металлов в Казахстане и их высокую востребованность в мире (к примеру, в Германии), не стоит упускать возможность наращивать сотрудничество с немецкими концернами, специализирующимися на высокотехнологических отраслях промышленности.



Предстоящая выставка в Астане, уверены эксперты, станет своего рода экзаменом, тестом на зрелость экономической, управленческой, инфраструктурной и инновационно-технологической систем страны. А несомненные плюсы в виде повышения имиджа Казахстана, как молодого и процветающего государства, без сомнения, назовут важной вехой в нашей истории.