Зеленый вектор

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Анна ВЛАДИМИРОВА
А. Кусаинов говорил о научной обоснованности «зеленого» вектора деятельности и о том, насколько серьезной и актуальной является задача повсеместной экологизации общества. Это глобальная цель, которая может быть достигнута только путем пристального изучения дальнейшего пути развития.
По словам кандидата, дефицит внимания к мировым экологическим проблемам, сокращение доли этой тематики в международном диалоге может привести к новым обструктивным природным изменениям.
– Экология – важнейший фактор человеческой дея­тельности. Все, что нас окружает, – это и есть природа, это и есть наш мир. В эпоху технического прогресса «зеленая» сфера становится еще более уязвимой. В том числе можно привести факты, связанные с острой нехваткой плодородной земли. Количество земли, необходимой для обеспечения продуктами одного человека, на сегодня в мире составляет 21,9 гектара. Тогда как биологические возможности планеты в среднем составляют всего лишь 15,7 гектара. То есть налицо нехватка по меньшей мере 6,2 гектара чистой, незагрязненной, плодородной земли на каждого из семи миллиардов землян. Это реальный воп­рос, – сказал А. Кусаинов.
В ходе встречи кандидат также привел факты касательно резкого сокращения уникальных природных ареалов по всему миру, затронул вопросы глобального потепления.
В завершение Абельгази Кусаинов вновь подчеркнул значимость экологической повестки и призвал общественность города обратить пристальное внимание на экологические вопросы.
* * *
В Костанайской области состоялась презентация работы регионального предвыборного штаба кандидата в Президенты РК Абельгази Кусаинова.
О ходе агитационной работы сообщил руководитель предвыборного штаба Рустем Жоламан:
– Наш офис в костанайском штабе всегда открыт для журналистов, наблюдателей, здесь можно получить агитационную продукцию и всю необходимую информацию, – отметил он.
Абельгази Кусаинов рассказал об основных положениях своей предвыборной программы:
– Я считаю, что вопросы экологии и промышленной безопасности должны выйти на первый план в рейтинге мировых проб­лем. Нужно понимать и воспринимать экологию как науку о собственном доме. Мы планируем рассмотреть задачи перехода к экологически безопасному развитию в контексте человеческого развития. В частности, источником для роста должно стать перевоплощение экономики через переход к экологичным, малоотходным технологиям, бережным по отношению к окружающей среде, – отметил кандидат.
При осуществлении нового строительства, запуске промышленных пред­прия­тий, ведении любой хозяйственной деятельности должны учитываться вопросы экологии для сохранения уникальных природных ландшафтов, флоры и фауны.
Мировыми экспертами в области здравоохранения сегодня ведется контроль по вопросам загрязнения окружающей среды и проб­лем с природными ресурсами. С каждым годом ситуация становится все более критичной. Если человечество не изменит своего отношения к природе, это приведет к катастрофе, краху цивилизации.
Наибольшее опасение, по словам А. Кусаинова, вызывает у экспертов экологическая обстановка в особо густонаселенных регионах мира, где проживает более 1/3 населения планеты. Загрязнение воздуха, воды, некачественные продукты питания несут большую угрозу.
Воздействие человека на биосферу привело к тому, что повысился тепловой режим планеты, фон радиоактивности, существенно загрязнен Мировой океан и уменьшены запасы невозобновляемых сырьевых ресурсов. Экологические системы природы уже не успевают самоочищаться, а давление человеческой цивилизации при этом не снижается.
На основе геохимического и эпидемиологического анализа территорий крупных мировых городов установлено, что данная ситуация провоцирует 30–70% от общего числа заболеваний и до 40% онкологических заболеваний. По данным мировой статистики, до 17% врожденных патологий связано с негативным воздействием внешних химических факторов.
– Таким образом, защите природы и промышленной безопасности должно уделяться большое значение, – подытожил А. Кусаинов.

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