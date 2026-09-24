«Зеленый» вклад

В Петропавловске и районах области жители вышли на улицы, во дворы, в парки и зоны отдыха, чтобы сделать привычное пространство чище и зеленее.

Участники не только убирали территории, но и создавали то, что останется после них, – новые зеленые насаждения. Всего с начала года в Северо-Казахстанской области высажено уже более 113 тысяч деревьев и почти 5 тысяч кустарников.

Инициатива объединяет все больше жителей. С начала года в различных экологических акциях и мероприятиях «Таза Қазақстан» приняли участие около 120 тысяч североказахстанцев. За это время вывезено более 143 тысяч тонн отходов, сообщили в акимате СКО.

Каждое посаженное дерево – небольшой, но вполне конкретный вклад в будущее. А когда таких деревьев 113 тысяч, уже можно говорить о заметном изменении пространства вокруг.