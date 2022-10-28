Земельные участки на 21 млн тенге купили по подложным документам в Шымкенте

15 земельных участков более чем на 21 млн тенге приобрели по подложным документам в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры города.

Прокуратура города проверила деятельность Шымкентского филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан».

«В результате установлено, что отдельные лица путем изготовления и использования заведомо подложных документов приобрели права на 15 земельных участков, тем самым государству причинен ущерб на сумму свыше 21 млн тенге», – заявили в надзорном органе.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.