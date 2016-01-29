Фото с сайта tr-kazakhstan.kz
Территорию национальных парков отдают в аренду, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ktk.kz
.
"Земельные участки в живописных уголках страны можно взять в длительное пользование. Взамен предприниматели должны пообещать построить там всю необходимую инфраструктуру и развивать туристический бизнес. Уже в феврале на тендер выставят более 50 лотов, среди которых самые известные в стране места – Кольсайские озера, Чарынский каньон, Тургеньское и Талгарское ущелья, а также Боровое. Приобрести участок сроком на 49 лет сможет любой желающий", – передает телеканал.
Презентации самых живописных мест Казахстана прошли уже во многих регионах. На востоке на тендер выставили Катон-Карагайскую зону, на юге – Сырдарья-Туркестанский парк, на севере – Боровое. "Горы, каньоны, леса, степи и озера – все это теперь можно взять в аренду. Сейчас ждут заманчивых предложений от бизнесменов. Теперь и в Алматы представители Минсельхоза сегодня учили директоров национальных парков выгодно предлагать земельные участки потенциальным клиентам", – отмечается в информации.
По словам руководства Комитета лесного хозяйства МСХ РК, таким образом, чиновники решили развивать в стране туристическую отрасль.
По данным Минсельхоза, ежегодно национальные парки Казахстана посещает свыше миллиона человек. А если там еще грамотно организовать все условия, то количество туристов значительно увеличится.