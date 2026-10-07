Земельный налог некорректно начисляли в Атырауской области

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Атырау прокуроры защитили права 6,5 тысячи землепользователей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой надзорный орган региона

При вмешательстве прокуроров восстановлены права многочисленных собственников земельных участков, столкнувшихся с проблемой некорректного начисления земельного налога.

Оказалось, что при расчёте налоговых коэффициентов не учли сразу несколько территорий в Алмалинском сельском округе г.Атырау — село Береке и садоводческие общества с их участками. Из-за этого не было ясности, сколько именно должны платить люди, суммы получались неточными.

Больше всего пострадали садоводы из крупных массивов: «Энергетик-5», «Геофизик», «Аграрник», «Автомобилист-сельхозработник», «УС-99», «Авиатор» и «Строитель Еңбек».