​Земле нужен хозяин

Жубаныш БАЙГУРИНОВ

В мероприятии приняли участие руководители государственных, местных исполнительных органов, неправительственных организаций, сельхозтоваропроизводители. Как отметил в своем выступлении вице-министр МНЭ Каирбек Ускинбаев, в 35–36-х шагах Плана нации предусмотрен ряд мер по обеспечению эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения. В Казахстане 98,7% таких угодий находится в долгосрочной аренде и только 1,3% земель – в частной собственности. При этом по итогам инвентаризации за 2012–2014 годы министерство выявило 7,4 млн га неиспользуемых земельных участков сельхозназначения. В том числе в Актюбинской области – свыше 112 тыс. га. Кроме того, было установлено определенное снижение уровня плодородия почв.

Причинами указанных негативных факторов специалисты называют нерациональное использование земель сельхозтоваропроизводителями, отсутствие со стороны землепользователей вложений средств на восстановление полезных свойств почвы, пренебрежение современными технологиями возделывания. Поэтому, как отметил вице-министр, в рамках Плана нации государством принимается ряд мер для стимулирования активного рыночного оборота земель и повышения экономической отдачи от земельного фонда.

С этой целью внесен ряд изменений в Земельный кодекс. В частности, поправки предусматривают передачу земельных участков сельхозназначения, находящихся в госсобственности, физическим и юридическим лицам Казахстана на праве частной собственности посредством продажи через аукционы. Эти меры, по словам Каирбека Ускинбаева, позволят создать необходимые условия для введения в полноценный рыночный оборот земель сельхозназначения, повысить ответственность и мотивацию землепользователей по рациональному использованию земельных ресурсов.

Как отметил на совещании глава региона Бердыбек Сапарбаев, в Актюбинской области имеется 25 млн гектаров земель сельхозназначения, и потенциал региона в сфере развития АПК огромен. В текущем году на аукционы по облас­ти будет выставлено более 180 тыс. га земель сельхозназначения. Торги нач­нутся с 1 июля.

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