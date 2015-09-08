Земле нужен настоящий собственник

Несмотря на очень плотный рабочий график, Глава государства всегда находит время для традиционных поездок в зерносеющие регионы Казахстана. Посещает Президент и конкретные хозяйства.На этот раз в центре внимания оказалось ТОО «Викторовское» Зерендинского района Акмолинской области, основные направления деятельности которого – производство зерна и масличных культур, животноводство. Президент осмотрел поля и образцы сельскохозяйственной техники. Нурсултана Назарбаева также проинформировали о состоянии зерновых культур, ходе уборочных работ. Здесь же, на границе с Сандыктауским районом, был разбит специальный палаточный городок, в котором и состоялось совещание с акимами основных зерносеющих регионов.С отчетами о развитии сельского хозяйства и готовности к проведению уборочных работ перед Главой государства выступили министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, акимы Акмолинской области Сергей Кулагин, Костанайской – Нуралы Садуакасов и Северо-Казахстанской – Ерик Султанов. Они доложили Нурсултану Назарбаеву об основных итогах социально-экономического развития регионов и задачах на предстоящий период.Глава государства отметил готовность трех областей к уборочной кампании, указав на необходимость ускорения ее темпов.– Сегодня государство уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства. В то же время аграрный сектор пока не стал основой диверсификации экономики. Это касается больших резервов в области развития производительности труда, наращивания производства сельскохозяйственной продукции, привлечения внешних инвестиций в сектор, – сказал Президент.При этом Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость внимательного отношения к вопросам субсидирования сельского хозяйства.– За пять лет три области получили в виде субсидий 135 миллиардов тенге, 3,5 тысячи единиц техники по лизингу, 51 тысячу голов КРС племенного скота по программе «Сыбаға», – сказал Глава государства.Президент отметил, что наша страна имеет большие возможности для удовлетворения спроса на сельхозпродукцию.– Потенциал спроса у соседних стран на казахстанскую продукцию составляет 210 миллиардов тенге. Мы можем обеспечивать объемы поставок на данную сумму, – сказал Нурсултан Назарбаев.Глава государства обратил внимание, что на сегодняшний день в мире сохраняется финансовая турбулентность, которая влияет на экономические показатели страны. Вместе с тем Казахстан подготовлен к кризисным явлениям, в частности, наращивается сотрудничество с ведущими экономическими партнерами – Китаем и Россией. Данное взаимодействие охватывает реализацию ряда индустриальных проектов в рамках Нового Шелкового пути, развитие транспортной инфраструктуры с выходом на внешние рынки в южном и северо-западном направлениях.Кроме того, Нурсултан Назарбаев особо указал на важность реализуемых в государстве институциональных реформ, которые также затрагивают аграрный сектор. При этом Президент обратил внимание на необходимость развития в стране сельскохозяйственных кооперативов с использованием мировой практики, а также внесения изменений в национальное законодательство.– Главная цель – сделать сельское хозяйство высокоэффективным и вывести его на экспорт с перерабатывающим сектором. Для этого необходимо изменить структуру сельского хозяйства, ядром которого должны стать сильные кооперативы. Это, в свою очередь, представляет собой широкое поле для бизнеса, – сказал Глава государства.Также Президент отметил важность развития поддерживающих сервисных услуг – зооветеринарии, транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции.Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что отечественное сельское хозяйство станет драйвером экономического роста страны. В этих целях необходимо создавать условия для прихода в отрасль инвесторов, занимающихся переработкой сырья.– Следует увеличивать стоимость сельскохозяйственного продукта путем его переработки, увеличения добавочной стоимости, – сказал Глава государства.Президент также отметил необходимость внедрения инноваций в сельское хозяйство, объединения науки с подготовкой кадров и сельхозпроизводством, значимость повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель. В этой связи Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность рачительного отношения к сельскому труду, формирования эффективного собственника, а также упрощения процедур сделок с землей.– Необходим настоящий собственник земли, который будет заботиться о ней, – сказал Президент.В целом Нурсултан Назарбаев отметил позитивные изменения, произошедшие за 20 лет в сельскохозяйственном укладе страны.– Следует побольше узнавать о позитивном опыте казахстанских сельскохозяйственных предприятий, брать пример с лучших и продолжать развиваться, – сказал Глава государства.Президент выразил уверенность в том, что сложности имеют временный характер, и осуществляемые в стране программы помогут их преодолеть и продолжить движение по пути развития.– Все трудности и победы будем переживать вместе, – сказал Нурсултан Назарбаев.В свою очередь представители аграрных предприятий областей поблагодарили Главу государства за постоянное внимание к вопросам сельского хозяйства и отметили своевременность принятия мер по развитию отрасли.– Вступление Казахстана в ВТО – знак того, что наше государство открыто для бизнеса, – поделился своим мнением директор ТОО «Баймырза Агро» Мурат Темиржанов. – Мы все внимательно отслеживали Ваш визит в КНР. Считаем событием огромного значения подписание декларации о всестороннем стратегическом партнерстве. Приятно осознавать, что Казахстан сегодня стоит в одном ряду с такими державами, как Китай и Россия. Я хочу сердечно поблагодарить Вас от лица акмолинских аграриев за ту большую поддержку, которую Вы оказываете агропромышленному комплексу региона.В качестве наглядного примера приведу свое предприятие. В 2010 году мы убирали выращенный урожай 10 комбайнами «Енисей», а сегодня делаем это высокопроизводительными импортными комбайнами, и одно это уже о многом говорит. А вот еще пример. В Кокшетау наше совместное казахстанско-канадское предприятие создало сервисный центр для обслуживания сельхозтехники общей стоимостью 566 миллионов тенге на паритетной основе. За год с небольшим им уже проданы 33 единицы техники общей стоимостью более 650 миллионов тенге.– По личному опыту я заметил, что с 1989 года все Ваши визиты в наш регион всегда приносили хорошую погоду и боевой настрой на работу, а это сейчас очень актуально в связи со сложными условиями, в которых проходит нынешняя жатва, – заметил генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина» Целиноградского района Иван Сауэр. – Наше предприятие подошло к уборке с новым зерновым терминалом емкостью 20 тысяч тонн, который был построен буквально на днях. Тем самым мы продолжаем улучшать свою материально-техническую оснащенность в борьбе за сбор и сохранение собранного зерна.Что касается других отраслей сельскохозяйственного производства, то хотел бы информировать Вас о том, что в текущем году мы увеличили объем полученного молока на 22 процента по сравнению с прошлым годом. В целом же по итогам 2015-го намерены перешагнуть рубеж в два миллиарда тенге по объему полученной продукции животноводства, а это очень высокий степень диверсификации сельскохозяйственного производства.Надо сказать, что по окончании совещания, словно в подтверждение слов Ивана Сауэра, погода (с утра пасмурная и временами дождливая) действительно пошла на лад – из-за туч выглянуло яркое солнце, что, безусловно, еще больше подняло настроение аграриев.