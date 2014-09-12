Земле угрожает мощная магнитная буря

Происшествия
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Ученые из американского Центра прогнозов погоды в космосе заявили, что следствием столь мощной вспышки станет крупнейшая с 2012 года солнечная буря. Этой вспышке была присвоена самая высокая отметка на шкале американских исследователей, однако известно, что буря потеряет значительную часть своей энергии по мере приближения к Земле, передает MixNews.

По словам руководителя Центра прогнозов погоды в космосе Тома Бергера, особых поводов для беспокойства у жителей планеты нет, поскольку большая часть опасных для человека частиц пролетит мимо Земли. Также не стоит опасаться массовых проблем с электроэнергией, хотя помехи в радио- и спутниковой связи вполне вероятны. Также прогнозируются некоторые заметные возмущения в магнитном поле планеты.

Другой специалист – Боб Берман – не считает магнитную бурю столь безвредной, как его коллега из Центра прогнозов погоды в космосе. Он отметил, что вспышка вполне может парализовать некоторые электросети США, а также нанести вред американской энергосистеме.

Специалисты NASA из Обсерватории солнечной динамики также допускают возможность значительных перебоев в коммуникационный и энергетической системах планеты.

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