Ученые из американского Центра прогнозов погоды в космосе заявили, что следствием столь мощной вспышки станет крупнейшая с 2012 года солнечная
буря. Этой вспышке была присвоена самая высокая отметка на шкале
американских исследователей, однако известно, что буря потеряет
значительную часть своей энергии по мере приближения к Земле, передает MixNews
.
По словам руководителя Центра прогнозов погоды в космосе Тома Бергера, особых поводов для беспокойства у жителей планеты нет, поскольку большая
часть опасных для человека частиц пролетит мимо Земли. Также не стоит
опасаться массовых проблем с электроэнергией, хотя помехи в радио- и
спутниковой связи вполне вероятны. Также прогнозируются некоторые
заметные возмущения в магнитном поле планеты.
Другой специалист – Боб Берман – не считает магнитную бурю столь безвредной, как его коллега из Центра прогнозов погоды в космосе. Он
отметил, что вспышка вполне может парализовать некоторые электросети
США, а также нанести вред американской энергосистеме.
Специалисты NASA из Обсерватории солнечной динамики также допускают возможность значительных перебоев в коммуникационный и энергетической
системах планеты.