Земледелие с приставкой «smart»

Трактор движется по полю, и «умная» электронная начинка в его кабине сама определяет, в какой точке и сколько отпустить земле семян и удобрений... Таковы возможности точного земледелия.

Речь идет о современной цифровой технологии, в которой как никогда нуждается аграрная отрасль республики. Точное земледелие помогает фермеру решить важнейшие для него задачи: избежать лишних трат, повысить урожайность, устранить негативное воздействие на окружающую среду.

Наиболее успешно и широко точное земледелие (его еще называют «умным полем») применяется в странах Европы и Канаде. С 2016 года технология интенсивно внедряется учеными Научно-производственного центра зернового хозяйства (НПЦЗХ) им. А. Бараева. В среде отечественных аграриев осваивать и использовать ее на практике первыми стали фермеры Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Научный сотрудник лаборатории точного земледелия НПЦЗХ Александр Лисенович рассказал об этапах использования технологии непосредственно на полях. На работающей в поле сельскохозяйственной технике устанавливается электронная «начинка» – мониторы, датчики, актуаторы – электронные, гидравлические регуляторы заслонок. При вспашке применяется так называемое параллельное вождение с использованием GPS-навигаторов.

На экране бортового компьютера устанавливается прямая линия, которая отражает движение трактора. Любое, даже минимальное отклонение от прямой фиксируется на мониторе. Поэтому механизатор, следя за монитором, получает возможность вести трактор ровно, без «виляний».

Прямые линии на поле позволяют избежать так называемых перекрытий – полос в 20–25 сантиметров между проходами техники. При традиционном севе они засеваются дважды. Делается это для того, чтобы избежать «штанов» – незасеянных квадратных метров, которые появляются, если трактор хоть на секунды, но отклоняется от прямой.

При параллельном вождении с использованием технологии точного земледелия дважды пересевать одну и ту же полосу для страховки нет необходи­мости, исключаются и незасеян­ные участки.

Кроме параллельного существует еще и автоматическое вождение. Это когда в кабине трактора устанавливается рулевая колонка, оснащенная элект­рическим либо гидравлическим приводом. В данном случае трактор движется самостоятельно, без участия механизатора. Человек в кабине производит только разворот техники на краю поля.

– При параллельном и автоматическом вождении в посевную экономится около 4% семян, 20% гербицидов, 15% минеральных удобрений и 5% горючего, – говорит Александр Лисенович.

Впрочем, начинается все с подготовки поля к внесению удобрений, агрохимического обследования почвы. Необходимо знать текущее состояние земли, содержание в ней питательных элементов. Эта задача возложена на специальную выездную группу сотрудников, владеющих принципами точного земледелия. Поле разбивается на клетки, в каждой из них берутся пробы.

Затем они анализируются в агрохимической лаборатории, определяющей состояние поч­вы в каждой клетке. Информацию заносят в базу данных точного земледелия.

– Поле бывает неоднородным, поэтому к каждой его клетке может быть необходим свой подход. Имеется в виду набор питательных элементов, их дозировка. По этой причине удобрения вносятся дифференцированно, чтобы выровнять общий фон, – разъяс­нил ученый.

Для этого на работающем в поле тракторе устанавливается навигационное оборудование: электронные, гидравлические регуляторы заслонок, датчики высева, мониторы. В бортовой компьютер трактора закачивается файл с электронной картой, в которой есть информация об участках с учетом норм внесения удобрений. Бортовой компьютер считывает загруженную электронную карту. Последняя дает команду актуатору, и тот открывает заслонку для внесения удобрений ровно настолько, насколько это требуется для конкретной клетки поля.

Технология точного земледелия охватывает все этапы полевого сезона. К примеру, осуществляется анализ и мониторинг вегетации растений, их обработка, внесение гербицидов от сорняков, препаратов против насекомых-вредителей. Система «видит» растение, его рост и развитие. В зависимости от этого датчик дает команду форсунке на «выдачу» необходимого объема препарата. То есть много или мало – зависит от величины растения. Там, где густо взошла сорная трава, форсунка открывается максимально, и этот участок обильно опрыскивается гербицидами. И наоборот, если сорняков мало, то и обработка допускается минимальная.

В течение лета ученые проводят дистанционный мониторинг, включая данные космосъемок, чтобы получить картину развития поля. На ней представлено настоящее его состояние: развитие растений, проблемные участки. Поэтому на мониторе обследуемое поле выглядит пестрым.

Разными цветами обозначены участки с той или иной характеристикой, включая недосевы, участки с хорошей и низкой урожайностью, потравы… Таким образом, ученым становится доступной и ясной ситуация на каждом конкретном поле.

Ближе к осени определяется готовность полей к уборке, прогноз урожайности. Техника для уборки – комбайны – также оснащаются различными датчиками, в том числе определяю­щими влажность зерна.

В бункере устанавливается датчик, который подает сигналы о наполняемости, то есть урожайности гектаров. На уборке задействованы комбайны «Джон Дир», в кабинах которых, кроме бортовых компьютеров, имеются еще и серверы.

Вся информация об урожае проходит первичную обработку еще в комбайне и затем отправляется в ЦУП-центр управления производством.

– Благодаря технологии точного земледелия нам удалось повысить урожайность зерновых на каждом гектаре в среднем на два центнера, – говорит Александр Лисенович. – Проектом охвачено три тысячи гектаров нивы. Из них 1 800 отведено под пшеницу.

В эти дни механизаторы заняты подготовкой к уборке хлебов. К счастью, убирать есть что: поля покрыты пшеницей с хорошим колосом. Еще нужны дни, чтобы зерно окончательно налилось, созрело для уборки. Лишь бы погода не подвела.

Передовая аграрная технология на практике доказывает свою эффективность. Теперь важно, чтобы она стала доступной всем фермерам-земледельцам.