Земледельцам Кызылординской области придется сажать еще меньше риса

Общество
Наталья Денисова
Земледельцам Кызылординской области придется сажать еще меньше риса и осваивать возделывание культур, потребляющих меньше влаги.

Об этом в связи с нарастающим дефицитом воды в Сырдарье прямо говорят и в акимате области, и на уровне Правительства. С природой не поспоришь.

Перед началом весенне-полевых работ и посевной кампании аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова провела расширенное совещание.

В нем по острейшей для регио­на теме приняли участие вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов ­Серик ­Кожаниязов, генеральный директор РГП «Казводхоз» ­Алтай Елжасов, в онлайн-формате присутствовали руководители государственных учреждений области, водохозяйственных и сельскохозяйственных формирований, акимы городов и районов, их заместители, курирующие сферу поливного земледелия.

Глава региона озвучила прогнозы по поливной воде.

– Проблема дефицита воды в Сырдарье актуальна не только для области, но и для республики в целом, – сказала Гульшара Абдыкаликова. – Необходимо действовать в зависимости от ситуации, производить регулировку водоканалов, их очистку. На сегодняшний день объем воды в Нарын-Сырдарьинском водо­хранилище, регулирующем сток Сырдарьи, составляет 17 миллиардов 771 миллион кубометров, что на 1 миллиард 954 миллиона кубов меньше показателей прошлого года. Поэтому ситуация с поливом нынче будет еще более сложной.

Необходимо совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов ускорить решение вопроса по повышению уровня воды в Келинтобинском магистральном канале и закупу необходимых насосных установок через предприятие «Казводхоз»».

Но «жарко» будет не только на юге региона – по всей территории области аграрным формированиям нужна поливная вода. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов подчеркнул необходимость эффективного использования всех имеющихся возможностей для того, чтобы помочь аграрной сфере. Также он сообщил, что вопрос дефицита сырдарьинской воды находится в центре внимания главы Правительства, в настоящее время ведутся активные переговоры на эту тему с соседними государствами.

– В ближайшее время заместитель Премьер-министра Кыргызстана приедет в Алматы, – сообщил Серик Кожаниязов. – Также Премьер-министр Алихан Смаи­лов посетит Ташкент и проведет переговоры. Ведь нехватку поливной влаги испытывает не только Приаралье, но и все южные регионы страны. Анализируя реальную ситуацию, мы полагаем, что в этом году не будет возможности набрать воды в Коксарай. Поэтому необходимо в полной мере использовать все возможности профилактики водоразделов.

Подводя итоги совещания, Гульшара Абдыкаликова поручила уполномоченным организациям до 1 апреля завершить ремонт водохозяйственных объек­тов, то есть до начала весенней водозаборной кампании.

Также поручено разработать и представить 10-дневный график поставки воды по каждому каналу и при утверждении схемы прогнозных объемов сельскохозяйственных посевов на 2022 год увеличить посевные площади орошаемых малоемких культур вместо сокращенных посевов риса.

Также глава региона поручила акимам городов и районов рассмотреть возможность соз­дания кооперативов водопользователей.

– Уважаемые коллеги, мы должны объединиться, системно работать и оперативно принимать меры, – подчеркнула Гульшара Абдыкаликова. – При этом крестьяне должны проявить понимание и перейти к технологиям экономного водопользования.

