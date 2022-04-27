Землепашцу космос в помощь

Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам цифровизации земельных отношений.

В ходе мероприятия рассмотрены различные аспекты ведения космического мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и их оцифровки.

Выступая с докладом, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в настоя­щее время прорабатывается внедрение усовершенствованного варианта космического мониторинга сельскохозяйственных угодий республики на базе АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары».

Создан «Кабинет земельного инспектора», который позволит обнаруживать признаки нерационального использования земельных участков на основе сопоставительного анализа данных из различных источников и в автоматическом режиме реагировать на такие факты.

По сообщению пресс-службы Премьер-министра, данную платформу планируется запустить летом 2022 года. Учитывая доработку методов госконтроля, в текущем году намечено в четыре раза увеличить площадь возвращенных государству неис­пользуемых земель по сравнению с прошлым годом (в 2021-м возвращено 1,3 млн га, в 2022-м планируется вернуть не менее 5 млн га).

При этом, как отметил министр, эффективность космического мониторинга повысится после завершения оцифровки всех земель сельскохозяйственного назначения. Завершить этот процесс планируется в 2024 году.

Премьер-министр поддержал озвученные подходы и поручил ускорить работу в данном направлении.