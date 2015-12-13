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В Кыргызстане в воскресенье в 05.02 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на interfax.kz
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Эпицентр землетрясения с энергетическим классом 9,5 находился на глубине 5 км в 346 км на юго-запад от Алматы, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.
Координаты эпицентра: 41,78 градуса северной широты, 73,16 градуса восточной долготы.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.