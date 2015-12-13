Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Кыргызстане

Происшествия
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Фото с сайта otyrar.kz
В Кыргызстане в воскресенье в 05.02 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

Эпицентр землетрясения с энергетическим классом 9,5 находился на глубине 5 км в 346 км на юго-запад от Алматы, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.

Координаты эпицентра: 41,78 градуса северной широты, 73,16 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.

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