Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 424 км от Алматы

Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 424 км на юго-западе от Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на данные ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Толчки были зафиксированы 21 января в 15 ч 10 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 0–5 км.
Энергетический класс землетрясения составил 10,4. Эпицентр расположен на территории Кыргызстана.
Толчки были зафиксированы 21 января в 15 ч 10 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 0–5 км.
Энергетический класс землетрясения составил 10,4. Эпицентр расположен на территории Кыргызстана.