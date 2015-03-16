Землетрясение не нанесло ущерба зданиям в Алматы – ДЧС
Ксения Воронина
В результате произошедшего 15 марта землетрясения силой 4–5 баллов ни одно здание не пострадало, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
"Территориальными силами Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан проведено обследование территорий и уточнение обстановки на потенциально-опасных объектах. В целях недопущения паники произведено информирование населения посредством кабельного телевидения, радио и Интернета, силами патрульных экипажей ДВД Алматы осуществлялся визуальный осмотр по маршрутам патрулирования и сбор информации с системы видеонаблюдения. Проведенные оперативные мероприятия после землетрясения позволяют с уверенностью сказать, что повреждений зданий и сооружений, а также нарушений условий жизнедеятельности населения города зафиксировано не было", – сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
Напомним, что 15 марта 2015 года в 20.01 местного времени произошло землетрясение.
Эпицентр был расположен в 28 км в южном направлении от города Алматы (граница Казахстана и Кыргызстана).
Ощутимость по шкале MSK-64, в Алматы 4–5 баллов.
Энергетический класс – 12,9. Магнитуда МРV 6.3.
Координаты эпицентра 42.940 сш. 76.550 в.д.
Глубина – 15 км.