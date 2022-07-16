Землетрясение ощутили жители двух районов ВКО

Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая. Толчки ощущались в Зайсанском и Курчумском районах Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

По информации Сейсмологической опытно-методической экспедиции, 16 июля в 17:30 часов было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр располагался в 829 км на северо-восток от города Алматы, на границе Казахстана и Китая.

«Землетрясение ощущалось в Зайсанском и Курчумском районах ВКО интенсивностью 2 балла. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступало. Землетрясения 1-2 балла практически не ощущаются населением», – отметили в ДЧС.

В ведомстве напомнили, что при ощущении толчков необходимо быстро за 15 секунд занять безопасное место. При нахождении на первом этаже покинуть здание и отойти на безопасное расстояние, на открытые площадки подальше от линий электропередачи и высоких деревьев. Выше второго этажа – занять безопасное место в здании – дверной проем, углы внутренних капитальных стен, под балками. Отойти подальше от окон, балконов и наружных стен.

После окончания толчков нужно покинуть здание и слушать информацию ЧС об эпицентре землетрясения. Если эпицентр находится далеко, можно заходить домой, если близко – ещё некоторое время необходимо находиться на улице.

Если нужна помощь спасателей, звонить на 112.