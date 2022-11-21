Землетрясение зафиксировано в Алматинской области

Землетрясение зафиксировано на территории Райымбекского района Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 21 ноября в 04:57 часов алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 285 км на юго-восток от города Алматы на территории Райымбекского района Алматинской области (в 50 км от села Нарынкол).
Энергетический класс землетрясения – 9.2.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра: 42.35° с.ш. 80.20° в.д.
Глубина – 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
По получении информации Департамент по ЧС Алматинской области оповестил акиматы, правоохранительные органы, Казселезащиту и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Спасатели напоминают о порядке действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи;
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.